Джон Джонс и Сен-Пьер удостоились попадания в Зал Славы UFC
Толком и не успел войти в Зал Славы. Джона Джонса арестовали по обвинению в домашнем насилии
Также экс-чемпиону UFC предъявлен взлом автомобиля
07:17
Джон Джонс / Фото - foxnews.comЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс (26-1) был арестован в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Как сообщает ESPN, звездному американскому бойцу были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.
Джонса арестовали утром 24 сентября и выпустили под залог в размере 8 тысяч долларов.
Напомним, в марте минувшего года Джонса арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде и небрежном обращении с огнестрельным оружием.
Накануне Джон был включен в Зал Славы UFC.
Комментарии 0