Вердум удивил, назвав фаворита поединка Нганну – Гане

Фабрисио Вердум / Фото: Bleacher Report

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум (24-9) высказался bjpenn.com о поединке нынешнего чемпиона Фрэнсиса Нганну (16-3) и Сирила Гане (10-0).



Нет сомнений в том, что Нганну очень хорош. Он физически очень силен, но я не считаю его всесторонне развитым бойцом, но он чемпион и его трудно критиковать.

Думаю, что Нганну не хватает навыков в партере. При этом, возможно, и у Гана тоже с этим проблемы. Мы нечасто видим их в партере, и их бой может все пять раундов пройти в стойке.

Думаю, что Гане способен удивить Нганну, поскольку они тренировались вместе, а Сирил очень умный и хладнокровный боец. Нганну же иногда способен быть немного эмоциональным. Ему нужно быть осторожнее.

Это будет очень хороший поединок, в котором я поставлю на Гане. Сирил умен, хладнокровен, хорошо контролирует дистанцию. При этом, сомневаюсь, что он сможет нокаутировать Нганну, но выиграет решением».