Лучший кикбоксер планеты помогает Нганну готовиться к Гане
Официально: известно где и когда пройдет бой Нганну – Гане
Бойцы определят чемпиона UFC в тяжелом весе
24 ноября 13:15
Фото: MMA Mania
Пресс-служба UFC официально подтвердила назначение боя чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3) против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).
Бойцы сойдутся в октагоне 22 января в главном событии турнира UFC 270.
The heavyweight throne is— UFC (@ufc) November 24, 2021
Your #UFC270 poster is HERE!!
[ #UFC270 | Jan 22 | @HondaCenter | Tickets https://t.co/0noMO5ApuD ] pic.twitter.com/K8hgTrcGJ4
Нганну и Гане – бывший спарринг партнеры, однако сейчас отношении между ними, мягко говоря, не самые лучшие.
Букмекеры уже принимают ставки на бой. По их мнению, шансы на победу у бойцов практически равные.
Напомним, готовиться к Гане Нганну помогает лучший кикбоксер современности.
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