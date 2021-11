Официально: известно где и когда пройдет бой Нганну – Гане

Фото: MMA Mania

Пресс-служба UFC официально подтвердила назначение боя чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3) против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).

Бойцы сойдутся в октагоне 22 января в главном событии турнира UFC 270.

The heavyweight throne is



Your #UFC270 poster is HERE!!



[ #UFC270 | Jan 22 | @HondaCenter | Tickets https://t.co/0noMO5ApuD ] pic.twitter.com/K8hgTrcGJ4