Официально: известно где и когда пройдет бой Нганну – Гане

Бойцы определят чемпиона UFC в тяжелом весе

Фото: MMA Mania

Пресс-служба UFC официально подтвердила назначение боя чемпиона в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (16-3) против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).

Бойцы сойдутся в октагоне 22 января в главном событии турнира UFC 270.

Нганну и Гане – бывший спарринг партнеры, однако сейчас отношении между ними, мягко говоря, не самые лучшие.

Букмекеры уже принимают ставки на бой. По их мнению, шансы на победу у бойцов практически равные.

Напомним, готовиться к Гане Нганну помогает лучший кикбоксер современности.