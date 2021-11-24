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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 6:2 3-й период
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02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:2 Перерыв
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02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 109:113 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 98:93 4-я четверть
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 60:89 3-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 55:64 3-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 71:59 Перерыв
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 64:52 Перерыв
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 54:62 Перерыв
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 72:50 Перерыв
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 52:49 Перерыв
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 47:43 2-я четверть
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«Вернусь в 2023». Чемпион UFC Стерлинг троллит Петра Яна

Американец получил рассечение губы на тренировке
MMA
24 ноября 22:00
«Вернусь в 2023». Чемпион UFC Стерлинг троллит Петра Яна
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) подшутил над бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном (16-2).

На днях Стерлинг получил рассечение губы на тренировке. Рану зашили, а чемпион объявил, что выбывает до 2023 года.

«3 шва. Как новенькая. Док сказал, что вернусь в 2023-м».

Алджамейн Стерлинг заговорил о переходе в другой вес.

Рене Тер Велде
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Алджамейн Стерлинг Петр Ян

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