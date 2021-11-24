Боится реванша с Яном? Стерлинг заговорил о переходе в другой вес
«Вернусь в 2023». Чемпион UFC Стерлинг троллит Петра Яна
Американец получил рассечение губы на тренировке
24 ноября 22:00
Алджамейн Стерлинг / фото - UFC
Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) подшутил над бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном (16-2).
На днях Стерлинг получил рассечение губы на тренировке. Рану зашили, а чемпион объявил, что выбывает до 2023 года.
«3 шва. Как новенькая. Док сказал, что вернусь в 2023-м».
3 stitches.— Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) November 23, 2021
Good as new.
Doc says back in 2023. pic.twitter.com/C1O51Pul8W
Алджамейн Стерлинг заговорил о переходе в другой вес.
Комментарии 0