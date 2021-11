«Вернусь в 2023». Чемпион UFC Стерлинг троллит Петра Яна

Алджамейн Стерлинг / фото - UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг (20-3) подшутил над бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном (16-2).

На днях Стерлинг получил рассечение губы на тренировке. Рану зашили, а чемпион объявил, что выбывает до 2023 года.

3 stitches.

Good as new.

Doc says back in 2023. pic.twitter.com/C1O51Pul8W