Обнародован полный кард турнира UFC Fight Night 196: Коста – Веттори
Веттори: «Коста может вырубить, но как боец MMA, я лучше него»
Марвин отметил, что полностью готов к бразильцу
14:48
Марвин Веттори / Фото: UFC
Итальянский средневес UFC Марвин Веттори
(17-5-1) рассказал о предстоящем поединке с бразильцем Пауло Костой (13-1). Слова бойца приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Коста неплохо выглядит в некоторых аспектах ударки. У него точно есть динамит в руках, он может вырубить. Но я чувствую, что в целом, как боец MMA, я лучше него. Я лучше него даже как ударник.
Я дам фанатам именно то, чего они хотят. Собираюсь отправить этого парня в красивый глухой нокаут. Мой разум готов, как и мой организм, мой дух готов. Я готов драться».
Напомним, Веттори проведет поединок с Костой 23 октября в Лас-Вегасе.
Комментарии 0