«Закодирую тебя от водки навечно». Дацик одиозно анонсировал поединок с Емельяненко
Видео очередной победы «Сына Сварога, повелителя муромских лесов из рода серых псов»
Вячеслав Дацик в 40 лет выиграл у 26-летнего нокаутера
16:59
Вячеслав Дацик / Фото: Коммерсант
В России прошло боксерское шоу с элементом фриковости. Во втором по значимости событии известный боец MMA Вячеслав Дацик
выиграл у другого представителя смешанных единоборства Данияла Эльбаева.
40-летний ветеран выиграл каждый из трех раундов, переигрывая соперникан асредней и дальней дистанциях.
Напомним, ранее Дацик в грубой форме вызвал на поединок Александра Емельяненко.
Комментарии 0