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Вице-президент «Ахмата»: «В том, что Кадыров называет Хабиба проектом UFC, нет ничего плохого»

Асланбек Бадаев отметил дружеские отношения с Нурмагомедовым

MMA
17 мая 13:21
Вице-президент «Ахмата»: «В том, что Кадыров называет Хабиба проектом UFC, нет ничего плохого»
Асланбек Бадаев / Фото - sports.ru
Вице-президент бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев поделился мнением относительно заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал экс-чемпиона UFC в легком дивизиона Хабиба Нурмагомедова проектом американской лиги.

Цитирует Бадаева Instagram-аккаунт бойцовского клуба «Ахмат».

«Хабиб действительно, как и любой другой боец организации, является проектом промоушена. Потому что на него делается ставка. Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение. Пример. Когда Хабиб защитил пояс в бою с Дастином Порье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионства. В аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса, пусть и временного чемпиона. В одинаковых ситуациях мы видим, что к Хабибу особое отношение. Потому что организация делает на него ставку. В том, что Рамзан Ахматович называет его проектом UFC, нет ничего плохого. Это не умаляет его достижений. Напротив, он наш брат, мы за него болели».


Также свою позицию относительно слов Кадырова высказал и чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев.
Владимир Кириченко
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Теги

Рамзан Кадыров Хабиб Нурмагомедов

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