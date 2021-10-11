Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция

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Владислав Парубченко / Фото: MMA Junkie - USA Today

17 октября на Bellator 268 в Финиксе украинец Владислав Парубченко (15-2) встретится с Хенри Корралесом (18-6).



Чемпион мира по самбо Парубченко в августе 2020 года дебютировал в Bellator с поражения единогласным решением судей в бою с Джоном де Хесусом.

Корралес в своих последних четырех боях потерпел три поражения. Последнюю схватку он проиграл Джонни Кэмпбеллу.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 05:00.