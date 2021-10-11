Побережец не смог завоевать титул чемпиона на турнире АСА 122. Парубченко и Микуца выиграли свои поединки
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
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11 октября 23:53
Владислав Парубченко / Фото: MMA Junkie - USA Today
17 октября на Bellator 268 в Финиксе украинец Владислав Парубченко
(15-2) встретится с Хенри Корралесом
(18-6).
Чемпион мира по самбо Парубченко в августе 2020 года дебютировал в Bellator с поражения единогласным решением судей в бою с Джоном де Хесусом.
Корралес в своих последних четырех боях потерпел три поражения. Последнюю схватку он проиграл Джонни Кэмпбеллу.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 05:00.
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