Уайт о бое Холловэй – Родригес: «Это был один из самых классных поединков, что я видел»
Волкановски похвалил Холловэя за бой с Родригесом
Вскоре Алекса предстоит третий бой с Максом
14:03
Алекс Волкановски / Фото: Sportsmanor
Чемпион UFC в полулегком весе австралиец Алекс Волкановски (23-1) в Twitter высказался о прошедшем поединке между американцем Максом Холловэем (23-6) и мексиканцем Яиром Родригесом (13-3).
«Отличный бой! Очень конкурентный. Молодцы, парни».
Напомним, что после победу Холловэя руководство UFC пообещало организовать третий бой Макса против Волкановски.
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