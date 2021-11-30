Чимаев: «Я по-любому доберусь до Бернса и до всех остальных»
«Вызывай полицию. Давай, сука, я вырву твое сердце». Чимаев бросил вызов Ковингтону
Шведский полусредневес словесно проехался по очередному визави
18:41
Хамзат Чимаев / Фото - fightwaveШведский проспект полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев (10-0) в очередной раз в Twitter бросил вызов своему конкуренту по весовой категории.
На этот раз непобежденный боец предложил выйти в октагон экс-претенденту на титул Колби Ковингтону (16-3).
«Давай, сука, дерись со мной, я вырву твое сердце. Вызывай копов, я иду за тобой. Ты не представляешь США. Штаты представляю я, а ты представляешь трусость».
Ранее Чимаев вызвал на бой трех легендарных бойцов, два из которых выступали в тяжелом дивизионе.
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