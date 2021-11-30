Тренер Макгрегора нашел соперника для Чимаева
Чимаев вызвал на бой Леснара, Сен-Пьера и Кормье
Даниэль лишь посмеялся над предложением Хамзата
10:35
Хамзат Чимаев / Фото: MMA Junkie - USA Today
Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) в Twitter вызвал на бой трех легендарных бойцов, два из которых из тяжелого веса.
«Брок (Леснар, - ред.), давай подеремся. Покинуть клетку сможет только один из нас.
Новый король UFC против легенды организации? Что думаешь, Сен-Пьер?
DC (Кормье, - ред.), брат, давай устроим борцовский матч, что думаешь?»
Дэниэль Кормье ответил заносчивому шведу:
«Настоящий борцовский матч? Ты с ума сошел, Хамзат? Мне нравится твоя уверенность, брат, но счет будет 10-0 в пользу ДиСи».
Напомним, ранее Майкл Биспинг заявил, что Чимаев станет новым Конором Макгрегором.
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