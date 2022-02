Жесткое падение. Видео невероятного нокаута в бою Хилл – Уокер

Джонни Уокер / Фото: UFC

В Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 201 Джамаал Хилл (10-1) нокаутировал Джонни Уокера (17-7). Представляем видео этого, по-настоящему жестокого, нокаута.



Jamahal Hill in the first UFCVegas48