Победы Хилла, Дакаса и Миллера. Все результаты UFC Fight Night 201
В ночь с субботы на воскресенье на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 201.
Результаты всех боев турнира:
Основной кард:
Полутяжелый вес: Джамаал Хилл победил Джонни Уокера нокаутом в 1-м раунде
Промежуточный вес: Кайл Дакас победил Джейми Пикетта болевым приемом в 1-м раунде
Легкий вес: Джим Миллер победил Николаса Мотта техническим нокаутом во 2-м раунде
Средний вес: Хоакин Бакли победил Абдула Разака Альхассана раздельным решением судей
Тяжелый вес: Паркер Портер победил Алана Бодо единогласным решением судей
Прелимы:
Легчайший вес: Чад Анхелигер победил Джесси Стрейдера техническим нокаутом в 3-м раунде
Полулегкий вес: Чес Скелли победил Марка Стригла техническим нокаутом во 2-м раунде
Женщины, минимальный вес: Глория де Паула победила Диану Белбицэ единогласным решением судей
Женщины, легчайший вес: Стефани Эггер победила Джессику-Роуз Кларк болевым приемом в 1-м раунде
Полулегкий вес: Дэвид Онама победил Габриэля Бенитеса нокаутом в 1-м раунде
Полулегкий вес: Джонатан Пирс победил Кристиана Родригеса единогласным решением судей
Напомним, известна дата поединка Чендлер – Фергюсон.
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