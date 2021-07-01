Спортивный телеканал XSPORT+ начал свое вещание

Уже в эфире!

1 июля 2021 года запустил свое вещание новый спортивный телеканал XSPORT+.

Канал посвящен преимущественно украинскому спорту. На XSPORT+ зрители увидят самые зрелищные и популярные национальные соревнования по разным видам спорта, среди которых:

Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;

вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions;

чемпионаты мира по каратэ и борьбе;

Лига чемпионов Strongman;

дзюдо Grand Slam;

баскетбольная Суперлига Украины;

турниры по ММА: ZARUBA Fight Night;

мотогонки Rookies Cup;



чемпионат Украины по CS:GO и многое другое.

Также на телеканале вы увидите лучшие авторские программы — Ледниковый период, XSPORT Review, Бойцовский клуб, XSPORT MOTO и другие.

Способ распространения — IPTV, OTT.

XSPORT+ создан для настоящих ценителей спорта и вовлеченных фанатов. Теперь каждый может своими глазами увидеть турниры любимого вида спорта. Канал не ограничивается лишь футболом или боксом — он транслирует все виды спорта: от хоккея до армрестлинга.

Уже сегодня на XSPORT+ состоится прямая трансляция чемпионата Украины по дзюдо среди юниоров U21. Не пропустите!

Спрашивайте об XSPORT+ у своего кабельного оператора!