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Спортивный телеканал XSPORT+ начал свое вещание

Уже в эфире!
Новости XSPORT
12:05
Спортивный телеканал XSPORT+ начал свое вещание

1 июля 2021 года запустил свое вещание новый спортивный телеканал XSPORT+

Канал посвящен преимущественно украинскому спорту. На XSPORT+ зрители увидят самые зрелищные и популярные национальные соревнования по разным видам спорта, среди которых:

  • Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;

  • вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions;
  • чемпионаты мира по каратэ и борьбе;
  • Лига чемпионов Strongman;
  • дзюдо Grand Slam;

  • баскетбольная Суперлига Украины;

  • турниры по ММА: ZARUBA Fight Night; 
  • мотогонки Rookies Cup;

  • чемпионат Украины по CS:GO и многое другое. 

Также на телеканале вы увидите лучшие авторские программы — Ледниковый период, XSPORT Review, Бойцовский клуб, XSPORT MOTO и другие.

Способ распространения — IPTV, OTT. 

XSPORT+ создан для настоящих ценителей спорта и вовлеченных фанатов. Теперь каждый может своими глазами увидеть турниры любимого вида спорта. Канал не ограничивается лишь футболом или боксом — он транслирует все виды спорта: от хоккея до армрестлинга.

Уже сегодня на XSPORT+ состоится прямая трансляция чемпионата Украины по дзюдо среди юниоров U21. Не пропустите!

Спрашивайте об XSPORT+ у своего кабельного оператора!


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Спортивный телеканал XSPORT+ начал свое вещание
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