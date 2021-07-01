Спортивный телеканал XSPORT+ начал свое вещание
1 июля 2021 года запустил свое вещание новый спортивный телеканал XSPORT+.
Канал посвящен преимущественно украинскому спорту. На XSPORT+ зрители увидят самые зрелищные и популярные национальные соревнования по разным видам спорта, среди которых:
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Украинская хоккейная лига, Лига чемпионов, Молодежный чемпионат мира;
- вечера бокса от USYK 17 Promotions, Top Boxing Generation, Champion Boxing Promotions;
- чемпионаты мира по каратэ и борьбе;
- Лига чемпионов Strongman;
- дзюдо Grand Slam;
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баскетбольная Суперлига Украины;
- турниры по ММА: ZARUBA Fight Night;
- мотогонки Rookies Cup;
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чемпионат Украины по CS:GO и многое другое.
Также на телеканале вы увидите лучшие авторские программы — Ледниковый период, XSPORT Review, Бойцовский клуб, XSPORT MOTO и другие.
Способ распространения — IPTV, OTT.
XSPORT+ создан для настоящих ценителей спорта и вовлеченных фанатов. Теперь каждый может своими глазами увидеть турниры любимого вида спорта. Канал не ограничивается лишь футболом или боксом — он транслирует все виды спорта: от хоккея до армрестлинга.
Уже сегодня на XSPORT+ состоится прямая трансляция чемпионата Украины по дзюдо среди юниоров U21. Не пропустите!
Спрашивайте об XSPORT+ у своего кабельного оператора!
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