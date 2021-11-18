9 медалей и уверенный дебют: сборная Лиги TMS приняла участие в чемпионате мира в Абу-Даби

На турнире в ОАЭ также выступили президент и вице-президент лиги



Чемпионат мира в Абу-Даби / Фото - XSPORT

С 14 по 16 ноября в Абу-Даби прошел чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, в котором приняла участие сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошло 16 спортсменов.В общей сложности команда из Украины завоевала 9 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Золото чемпионата мира завоевалиТакже с целью поддержки команды на турнире выступили президент и вице-президент лиги TMSв категории Masters.Всего в состав сборной Лиги TMS вошли 16 спортсменов разных возрастов. Среди них также два черных пояса: