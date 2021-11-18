Президент Лиги TMS выступил на ЧМ в Абу-Даби в поддержку украинских спортсменов
9 медалей и уверенный дебют: сборная Лиги TMS приняла участие в чемпионате мира в Абу-Даби
На турнире в ОАЭ также выступили президент и вице-президент лиги
14:25
Чемпионат мира в Абу-Даби / Фото - XSPORTС 14 по 16 ноября в Абу-Даби прошел чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, в котором приняла участие сборная Лиги TMS. В состав украинской команды вошло 16 спортсменов.
В общей сложности команда из Украины завоевала 9 медалей – 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Золото чемпионата мира завоевали Ростислав Мартынюк, Варвара Бондаренко, Мария Полторак и Александра Яковенко.
Полный список медалистов:
Золото – Ростислав Мартынюк
Золото – Варвара Бондаренко
Золото – Мария Полторак
Золото – Александра Яковенко
Серебро – Никита Шагойко
Серебро — Макар Стрижеус
Бронза – Егор Головченко
Бронза – Гай Гутман
Бронза – Михаил Чаусов
Также с целью поддержки команды на турнире выступили президент и вице-президент лиги TMS Шай Гутман и Сергей Погосян в категории Masters.
Всего в состав сборной Лиги TMS вошли 16 спортсменов разных возрастов. Среди них также два черных пояса: Максим Рувинский и Виктор Горбовский.
Комментарии 0