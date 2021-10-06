Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
Европа в Украине. «Прометей» и «Донбас» сегодня проведут домашние матчи в Лиге чемпионов
Слобожанская команда сыграет дебютный матч в рамках престижного турнира
08:37
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«Прометей» / Фото - prometeybc.comЧемпион Украины по баскетболу слобожанский «Прометей» сегодня, 6 октября, проведет матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором на площадке запорожского ДС «Юность» примет испанский «Тенерифе».
Трансляцию матча в прямом эфире смотрите на телеканале XSPORT+, а также на нашем сайте.
Также в этот день действующий чемпион УХЛ «Донбасс» в киевском Дворце спорта сыграет против австрийского «Клагенфурта» в домашнем матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Перед матчем и после его окончания смотрите аналитическую студию. Начало трансляции – 19:05, начало матча – 19:30. Трансляция пройдет на телеканале XSPORT, а также на сайте XSPORT.ua.
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