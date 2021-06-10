Европарламент призвал ЕС приостановить участие Беларуси во всех международных соревнованиях

Все из-за ситуации с посадкой самолета с журналистом Протасевичем в Минске

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Европарламент опубликовал проект резолюции, в которой говорится о призыве Совета Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси.

Евродепутаты выступают за исключения Беларуси из международных спортивных организаций, включая МОК, и приостановку участия национальных команд страны в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, включая Олимпийские Игры в Токио.

Документ Европарламента носит рекомендательный характер и еще должен быть поддержан на голосовании 10 июня.

Причиной новых санкций стало задержание главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет с журналистом на борту экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича задержали.

Напомним, что минская «Юность» уже была исключена из списка участников ХЛЧ.