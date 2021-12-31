Гениальный Усик, героический Беленюк и гвардеец-Ярмоленко. Топ-10 украинских спортсменов 2021 года

Имена, которыми в уходящем году восхищалась вся страна

Традиционно под занавес года принято подводить итоги. Если говорить о спортивной составляющей, то 2021 год оказался гораздо богаче, чем 2020-й. Несмотря на то, что пандемия коронавируса не планирует отступать, мир научился жить в этих условиях и, в том числе, проводить спортивные соревнования.

В 2021 году прошли перенесенные Евро-2020 и Олимпийские игры-2020 в Токио, а также множество мировых и континентальных первенств, на которых украинские спортсмены боролись с лучшими атлетами мира, и не затерялись на их фоне.

XSPORT.ua предлагает вспомнить десятку самых успешных украинских спортсменов в 2021 году, которые чаще всего радовали болельщиков своими победами.

Александр Усик

Несмотря на то, что в 2021 году Усик провел всего лишь один бой, его победа над Энтони Джошуа стала знаковой не только в карьере 34-летнего боксера, но и в истории украинского бокса.

Благодаря впечатляющему поединку 26 сентября в Лондоне Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе сразу по четырем версиям – WBA, WBO, IBF, IBO – и стал одним из немногих боксеров за всю историю, которым удавалось стать чемпионом и в первом тяжелом, и в супертяжелом весе.

Теперь от звания абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усика отделяет только завоевание титула WBC, которым сейчас владеет другой британец – Тайсон Фьюри. Уже сейчас активно идут слухи об организации этого боя, но в первой половине 2022 года, судя по всему, украинцу предстоит еще раз сразиться с Джошуа в реванше.

Василий Ломаченко

В отличие от своего друга и кума, Ломаченко в 2021 году провел сразу два боя, но они были не менее значимыми для карьеры украинца, нежели успех Усика в бою против Джошуа.

В ночь на 27 июня украинец техническим нокаутом в девятом раунде победил японца Масайоши Накатани и закрыл обидное поражение от Теофимо Лопеса, которое состоялось осенью 2020 года.

Спустя полгода Ломаченко окончательно вернулся в элиту мирового бокса и в претенденты на титул чемпиона мира. В декабре украинец легко разобрался с Ричардом Комми, пускай и не нокаутировав его. Однако у судей не было сомнений в превосходстве украинца – 117:110, 119:108, 119:108.

Сейчас Ломаченко владеет титулом интерконтинентального чемпиона по версии WBO, но нацеливается на бой против австралийца Джорджа Камбососа, носящего звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Элина Свитолина

Сезон в WTA-туре для первой ракетки Украины трудно назвать удачным: она снова не выиграла турнир «Большого шлема» (лучший результат – четвертьфинал US Open), завоевала только один титул (не слишком статусный WTA 250 в Чикаго) и впервые за более чем четыре года выпала из первой десятки мирового рейтинга (сейчас Элина 15-я).

Однако в 2021 году у Свитолиной было одно достижение, которое если и не перекрывает все неудачи, то очень серьезно их компенсирует. Летом Элина впервые в истории украинского тенниса выиграла олимпийскую медаль в этом виде спорта, завоевав бронзу в Токио. В матче за третье место Свитолина проявила характер и, проиграв первый сет 1:6 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, выиграла два последующих – 7:6 (5), 6:4.

Жан Беленюк

Единственное украинское золото на Олимпиаде-2020 завоевал борец греко-римского стиля Жан Беленюк. В финальной схватке украинец со счетом 5:1 победил трехкратного призера чемпионата мира венгра Виктора Лоринца.

Уже после соревнований Беленюк признался, что мог вовсе не поехать в Токио, поскольку за три недели до начала Олимпиады получил травму.

В греко-римской борьбе золота Олимпиады у Украины не было с 1996 года, а вообще Беленюк стал только четвертым украинским борцом после Вячеслава Олийныка, Эльбруса Тедеева и Ирины Мерлени, который взял медаль высшей пробы на Играх.

Михаил Романчук

Украинский пловец стал одним из четырех представителей нашей страны, завоевавшим сразу две медали на Олимпийских играх в Токио – серебро на дистанции 1500 метров и бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.

Серебро Романчука на Играх-2020 стало первым для сборной Украины. Более того, медали уроженца Ровно стали для Украины первыми в плавании за 17 лет – с Олимпиады в Афинах.

Отметим, что на этих же дистанциях в 2021 году Романчук завоевал два золота и на Евро по водным видам спорта.

Михаил Романчук / Фото - НОК Украины Михаил Романчук / Фото - НОК Украины

Елена Старикова

Еще одна серебряная призерша Олимпийских игр-2020 провела феерический сезон. Медаль Стариковой в Токио стала для Украины первой на велотреке с 2008 года на Играх, а в кейрине ей не хватило совсем чуть-чуть до бронзы – украинка заняла четвертое место.

Помимо этого, Старикова стала единственной украинкой, дебютировавшей в первом сезоне Лиги чемпионов UCI. Украинка успешно выступила на четырех этапах, победив в кейрине, на этапе в Лондоне опередив, в том числе, и золотую медалистку Токио-2020 Келси Митчелл из Канады.

Елена Старикова / Фото - НОК Украины Елена Старикова / Фото - НОК Украины

Илья Ковтун

18-летний гимнаст на Олимпиаде в Токио остался без медали – в финале командного первенства он вместе с Петром Пахнюком, Евгением Юденковым и Игорем Радивиловым занял седьмое место. Однако это были для Ковтуна только первые Игры, а его выступления на других соревнованиях говорят о том, что до своей олимпийской медали он еще обязательно доберется.

В 2021 году Ковтун сенсационно выиграл бронзу чемпионата мира в многоборье и стал вторым после Олега Верняева украинцем, кому удалось это сделать. Также он в свои 18 лет взял награду этой же пробы на взрослом чемпионате мира.

Что уникально, один из элементов из программы Ковтуна на параллельных брусьях был назван в его честь. Теперь имя Ковтуна будет носить элемент из переворота назад и упора на руках, соединенного с поворотом на четверть оборота к брусьям.

Андрей Ярмоленко

Нельзя обойти стороной и выступление сборной Украины на Евро-2020. Команда под руководством Андрея Шевченко на континентальном первенстве сенсационно дошла до четвертьфинала, а ее мотором стал полузащитник Андрей Ярмоленко.

Всего за пять матчей на турнире Ярмоленко забил два мяча и сделал две результативных передачи. Уже в сентябре в отборочном матче ЧМ-2022 против Казахстана полузащитник провел свой сотый матч в составе «сине-желтых», став только четвертым игроком в истории сборной, достигнувшим такой отметки – после Анатолия Тимощука, Андрея Шевченко и Руслана Ротаня.

Помимо этого, Ярмоленко уже в седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром сборной Украины за календарный год, забив девять мячей. Так часто это делать удавалось только одному игроку – Андрею Шевченко. Уже в следующем году Ярмоленко может превзойти достижение легендарного нападающего.

Юрий Захареев

Еще одна украинская боксерская сенсация. 19-летний Захареев завоевал единственную медаль Украины на чемпионате мира в Белграде. Для молодого боксера это было первое мировое первенство в карьере, но он сходу убрал со своего пути нескольких мощных и именитых соперников во главе с опытным россиянином Вадимом Мусаевым в финале.

Захареев завоевал первое золото для Украины на чемпионате мира по боксу с 2017-го года, когда в Гамбурге это сделал Александр Хижняк. Всего же это седьмое украинское золото на мировых первенствах – Захареев попал в мощную компанию Василия Ломаченко, Тараса Шелестюка, Евгения Хитрова, Александра Усика и уже упомянутого Хижняка.

На фоне этого успеха золотая медаль Захареева на чемпионате мира-2021 среди молодежи даже как-то меркнет, хотя для 19-летнего боксера это тоже солидное достижение.

Анжелика Терлюга

После того, как одесситка первой в истории украинского каратэ завоевала олимпийскую лицензию в Токио, она не разочаровала и на самих Играх. Уверенно пройдя групповой этап, Терлюга в полуфинале одолела Вен Тзу Юн из Китайского Тайбэя и только в финале уступила Ивет Горановой из Болгарии, завоевав серебро. Это была первая медаль в истории Украины на Олимпиаде в каратэ, которое дебютировало в программе Игр.

Анжелика Терлюга / Фото - НОК Украины Анжелика Терлюга / Фото - НОК Украины

Несмотря на не слишком удачное выступление на осеннем чемпионате мира в Дубае, Терлюга в конце года возглавляет мировой рейтинг в своей весовой категории и является одной из самых узнаваемых спортсменок Украины. Опираясь на свою популярность, 29-летняя одесситка не исключает, что в ближайшее время дебютирует в других видах коммерчески выгодных и популярных единоборств.

Вне сомнения, уместить все достижения 2021-го года в одну десятку невозможно. Еще не один десяток спортсменов в этом году продемонстрировали несокрушимость и боевой дух и сделали все от себя зависящее, чтобы об Украине в мире узнало как можно больше людей. В канун Нового года хочется пожелать, чтобы в будущем список достижений и имен известных украинских спортсменов только становился шире, а гордость за них испытывал каждый украинец!