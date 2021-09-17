Губерниев – о Гордоне: «Предположу, что он младенцев на ночь жрет!»

Российский журналист рассказал, как относится к своем украинскому коллеге

Фото: Fox Watch

Одиозный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопросы, касающиеся украинского коллеги Дмитрия Гордона.

Недавно Дмитрий Гордон предположил, что вас могли внести в этот список из-за нелицеприятных высказываний об Украине. Есть что ответить?

А я предположу, что он младенцев на ночь жрет! Он предположил, но это разговоры в пользу бедных.

Как вы относитесь к творчеству Гордона?

Никак. Гости у него хорошие были. Я некоторые интервью смотрел с удовольствием, но не из-за Гордона, а из-за тех людей, которые там были. Хотя это его заслуга, что он приглашал таких гостей. Прекрасные интервью были с Йожефом Сабо и Леонидом Броневым. Единственное, что меня позабавило, – это когда была мемная история с бараком и Обамой. Понятно все... Такие шуточки даже в самых захудалых пивнушках не заходили, а тут...

Гордон сказал, что не знаком с вашим творчеством. Вы бурно отреагировали на это. Вам было настолько неприятно?

Ответил и ответил. Почему мне должно быть неприятно? Ответил, потому что этого ждут по обе стороны океана, так сказать. Океана, который разделяет Россию и Украину. Кстати, я даже не помню, что ему сказал.

А вам не объяснили, почему вас внесли в список людей, которые не могут въехать на территорию Украины?

Можно гордиться этим, потому что в данном списке много достойных людей.

Ранее Губерниев сделал резкий прогноз на матч Украина – Россия, который не оправдался.