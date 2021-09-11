Теременко – о матче против России: «Попробуем доказать, что нас недооценивают»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Одиозный журналист заявил, что украинским волейболом руководят м**ки
15:12
Фото: Instagram Губерниева
Одиозный российский журналист Дмитрий Губерниев высказался на тему предстоящего матча 1/8-й финала Евроволей-2021 между сборными Украины и России:
«Сборная Украины по волейболу получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах. Уровень команд несопоставим, нужно быть честными. У них в сборной играют хорошие ребята, а руководят ими настоящие м*** [чудаки]! Как в спортивном комитете, так и в других организациях сидят люди без головы. Они вредят спорту и всем украинским гражданам».
Ранее президент Федерации волейбола Украины рассказал об ажиотаже вокруг предстоящего матча.
Напомним, встреча Украина – Россия начнется в 18:30 по киевскому времени. Трансляция матча будет доступна на телеканале XSPORT, а также – на нашем сайте.