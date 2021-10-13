Коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу Богдана Голуб: «Я всегда стремлюсь добиваться всевозможных вершин».

17 октября она будет бороться на турнире TMS GRAND PRIX

Эксклюзив

Богдана Голуб / Фото - TMS

Одна из самых ярких представительниц бразильского джиу-джитсу, спортсменка академии Checkmat Ukraine Богдана Голуб уже 17 октября будет бороться за чемпионский пояс на турнире TMS GRAND PRIX. В эксклюзивном интервью Богдана рассказала свою спортивную историю, в которой было много захватывающих и серьезных этапов.

— Богдана, в первую очередь, хотим поздравить тебя с получением мастера спорта международного класса по джиу-джитсу. Повлияло ли это звание на тебя в моральном плане?

— Каждый спортсмен, который активно выступает, старается и развивается, стремится к этому. В спортивной карьере есть определённые логические события, которые точно произойдут и ты об этом знаешь. Безусловно, получение этой корочки — это важно и статусно. Это новый титул. Я не могу сказать, что от этого поменяется моя борьба, не могу сказать, что звание придаст мне какой-то уверенности. Но для меня и для моей семьи получить звание от Министерства Спорта — это круто. У меня есть корочка мастера спорта по гимнастике, теперь я ещё и мастер спорта международного класса по джиу-джитсу. Это приятно, как минимум.

— Девушка в бразильском джиу-джитсу — какая она?

— Целеустремленная, как и в любом виде спорта. Сильная, видит перед собой цель и стремится к ней. Это если мы говорим о соревновательном джиу-джитсу, а не просто о занятиях для себя. В любом случае, нужно верить в себя, в свои мечты, стремления и желания. И не раскисать, когда что-то не получается.

— Ты пришла в бразильское джиу-джитсу уже будучи спортсменкой с большим опытом. Ты изначально планировала активно выступать на соревнованиях?

— Я в спорте с трех лет, с пяти лет уже выступала. 17 лет я посвятила гимнастике и соревновалась на чемпионатах мира и Европы. Поэтому когда я пришла в бразильское джиу-джитсу, у меня даже не было варианта не пробовать себя в соревнованиях. Когда я начинаю чем-то заниматься — это всегда не просто так. Конкретно для себя я понимаю, что если начала заниматься чем-то новым, нужно достигать всех высот. Всех возможных высот, которые могут быть.

— Каким был твой начальный путь и первый соревновательный опыт в бразильском джиу-джитсу?

— В своих первых соревнованиях я приняла участие спустя два месяца тренировок, на чемпионате Украины. В первый месяц занятий я сломала мизинец на одной ноге, на следующий месяц — на второй. И вот я, с двумя перемотанными мизинцами, через два месяца на чемпионате Украины борюсь по белым поясам и выигрываю. Уже восемь лет, как я в бразильском джиу-джитсу.

— Такое стойкое отношение к травмам осталось со времен гимнастики?

— Верно, гимнастика меня одарила большим количеством травм всех частей тела. Но специфика джиу-джитсу в том, что пальцы легче всего травмировать. В то время мы тренировались на, так называемых, пазлах и этого было не избежать. Вот сейчас практически все переходят на цельные татами, а тогда были другие ковры. Пальцы попадали в стык пазлов и очень легко ломались. И это было первое, что случилось со мной. Но так как я уже была привыкшая к травмам, не могу сказать, что это доставляло мне сильный дискомфорт. Переломы пальцев стали для меня мелким событием, которое просто случилось. Мне нужно было это пережить и все. Кстати, после этого я больше пальцы не ломала.

— Насколько сложно было перестраиваться с гимнастики на единоборства?

— Моим родителям было сложнее принять, что я гимнастику променяла на боевые искусства. И я себя никогда в жизни не видела в боевых искусствах. Но вот так получилось и я нисколько не жалею. В моей спортивной карьере все очень круто сложилось и я этим довольна.

— Я знаю, что ты и кроссфитом занималась, это тоже было на профессиональном уровне?

— Был у меня и кроссфит в течение трех лет. Получилось еще быстрее, чем с бразильским джиу-джитсу — я сходу начала выступать на турнирах. Я зарегистрировалась на свои первые соревнования, не зная ничего о тяжелоатлетических движениях. Пришла в зал, познакомилась с кем-то из ребят, попробовала и через пару дней уже выступила на своем первом чемпионате по кроссфиту. Вот как сложилось. И я сразу же заявилась в категорию «профессионалы». Тогда соревнования делились на разделы аматор и профессионал. Это был самый высокий уровень, который может быть. В течение трех лет я тренировалась и выступала по кроссфиту, параллельно занималась джиу-джитсу. Кроссфит был в моей жизни вплоть до 2018 года, соревновалась я до 2016-го. В течение того времени я была топовым номером среди девушек-профессионалов. А сейчас кроссфит вообще ушел из моей жизни. Приоритеты поменялись и у меня сейчас джиу на первом месте.

— Тебя еще может заинтересовать какой-то вид спорта или ты уже хочешь остановиться на бразильском джиу-джитсу?

— Пока не могу ответить. Я уверена, что джиу появилось в моей жизни не случайно. Хотя, на тот момент для меня это было неожиданно, что я решила себя попробовать. Я начала заниматься BJJ, начала развиваться. И вот уже 8 лет мне не хочется заканчивать, не хочется останавливаться. Но вполне возможно какой-то другой вид спорта тоже сможет меня зацепить.

— Насколько, по твоему мнению, отличаются бразильское джиу-джитсу сейчас и восемь лет назад?

— Буквально четыре года назад мой знакомый черный пояс по BJJ сказал такую фразу: «Если в Бразилии джиу-джитсу — это уже взрослый человек, то в Украине этот спорт на стадии зародыша». Я думаю, что с тех пор мы не очень далеко продвинулись. Если говорить его метафорами, то в глобальных масштабах мы еще на стадии родов. Но при этом, я вижу свой прогресс и успехи тех людей, с которыми я начинала тренироваться. Особенность бразильского джиу-джитсу, которая и определяет этот прогресс — это поясная система. Я сравниваю ее с мультитулом — многофункциональным инструментом. Когда ты белый пояс, ты простой ножик и можешь только резать. Становишься синим поясом — добавляется какая-нибудь отвертка. И так далее по нарастающей открываются и другие опции. Вот, что я чувствую, будучи сейчас коричневым поясом.

— За эти восемь лет насколько выросло количество девушек, занимающихся бразильским джиу-джитсу?

— Девочек с каждым годом становится все больше и больше. Если сейчас посмотреть на категорию белых поясов — там очень много участниц. Но если говорить о моем дивизионе коричневых поясов, сколько я тренируюсь — у меня соперниц в Украине никогда не было. Как сложится судьба девушек, которые сейчас только начали свой спортивный путь — покажет время. Уйдут они после получения синих поясов или будут дальше стремиться, будут ли конкурентными их категории. Когда я начинала, многие девчонки занимались и пробовали себя, но, как и в других видах спорта, очень мало людей могут заставить себя заниматься, не видя прогресс в своих тренировках. Поэтому многие из них просто «отвалились», но есть и те, которые до сих пор параллельно со мной двигаются и развиваются. Некоторые из них открыли уже свои залы, у них свои студенты. Это все очень круто. И я радуюсь, что сейчас по белым поясам выступает очень много девочек и детей.

— Перейдем к теме турнира TMS Grand Prix, который состоится 17 октября в Днепре. В твоей категории будут бороться твои одноклубницы из академии Checkmat. Будут ли для тебя сложными в моральном плане встречи с ними на ковре?

— Для меня это не играет роли, это спорт. Нам, наоборот, приятно, что мы все вместе поедем в Днепр и будем выступать на одном турнире. Я думаю, это отличный показатель, что мы втроем из одного клуба прошли на Гран-при. Я не буду уступать в схватке только потому, что это моя одноклубница и, конечно же, мы не будем бросать монетку, чтобы таким образом определить победительницу.

— Как проходит твоя подготовка под формат «submission only» (победу можно получить только досрочно, борьба по правилам коричневых и черных поясов с более жесткими приемами – прим. ред.)?

— Это интересный формат, в моем опыте выступлений такого еще не было. Но у нас отличная соревновательная команда, поэтому тренировок много. Разбираем всевозможные приемы и готовимся под эти правила. Параллельно я готовлюсь на чемпионат мира в разделе NEVAZA. Благодаря нашему профессору Максиму Рувинскому, мне удается совмещать тренировки в GI, так как чемпионат мира будет в кимоно, и в NO GI, чтобы выступить на Grand Prix.

— В этом спортивном сезоне, помимо этих двух ближайших турниров, планируешь еще где-то выступать?

— 3-5 декабря будет чемпионат Европы Лиги TMS, посмотрим по соперницам. Я бы выступала на многих турнирах, если бы у меня была конкуренция. Но и охватить все соревнования невозможно, нужно смотреть на свои возможности, на качество соперниц, правильно расставлять приоритеты: где выступать и с кем. Сейчас для меня в приоритете чемпионат мира, Гран-при и Европа TMS. Вообще, я не рассчитывала, что буду бороться за чемпионский пояс на TMS GRAND PRIX. В первую очередь, для меня важен чемпионат мира, к нему я готовлюсь не первый месяц. Но Гран-при стал прекрасным дополнением в этом сезоне и я с удовольствием выступлю.

— Есть ли у тебя фавориты или участники, за которых ты будешь болеть на TMS GRAND PRIX?

— Я желаю каждому максимально проявить себя. Каждый из нас готовится, переживает и будет бороться до конца. Я желаю, чтобы победили сильнейший и сильнейшая. Всем успехов!

Напомним, что TMS GRAND PRIX состоится уже в это воскресенье, 17 октября. Прямая трансляция грандиозной битвы за звание абсолютного чемпиона Лиги TMS будет доступна в прямом эфире телеканала XSPORT+.