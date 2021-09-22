Новая баскетбольная коллекция Court Rider от PUMA Новости партнера
У каждого вида спорта есть четкий список требований к обуви, от которых зависит не только комфорт, но также безопасность во время тренировок и игр. Поэтому и существуют специальные спортивные линейки, как новая баскетбольная коллекция Court Rider от немецкого бренда PUMA.
Виды кроссовок в линейке Court Rider
Отличительная черта коллекции – яркий дизайн и многослойный тканевый верх с сеточкой, благодаря чему обеспечена прекрасная воздухопроницаемость. В новой линии баскетбольные кроссовки только со средним верхом, а значит подходят для снайперов и легких нападающих, если выбирать, ссылаясь на роль в команде. Хотя в целом у бренда есть и другие баскетбольные коллекции, в которых можно найти супернизкие кроссовки или высокие с максимальной защитой голеностопа.
Для создания уникального внешнего вида Court Rider бренд объединился с компанией видеоигр 2K. Правда, в коллекцию входит не только обувь, но также одежда, кепки, сумки и рюкзаки.
Преимущества коллекции
Как и полагается в спортивной спец. серии, такая обувь идеально подходит не только любителям, но и профессиональным спортсменам. В частности, кроссовки Court Rider могут похвастать:
- высокой амортизацией за счет вспененного материала (FOAM RIDER), адаптированного под игру в баскетбол;
- износостойкой подошвой, нескользящей на любом покрытии и долговечной даже при постоянной игре на улице;
- динамической, надежной системой шнуровки для лучшей фиксации;
- качественными материалами пошива, которые не сковывают движения.
Внутренняя колодка по кругу оббита плотной набивкой для максимального комфорта. Никаких внутренних швов или выступов, кроссовки очень устойчивые, но стоит сразу заметить – это не самая легкая и маневренная версия. Опять же, потому что заточена под конкретную роль в команде.
Коллекция уже получила много позитивных отзывов даже в видео-обзорах, осталось проверить лично.
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