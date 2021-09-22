Новая баскетбольная коллекция Court Rider от PUMA Новости партнера

Виды кроссовок в линейке Court Rider

У каждого вида спорта есть четкий список требований к обуви, от которых зависит не только комфорт, но также безопасность во время тренировок и игр. Поэтому и существуют специальные спортивные линейки, как новая баскетбольная коллекция Court Rider от немецкого бренда PUMA.

Виды кроссовок в линейке Court Rider

Отличительная черта коллекции – яркий дизайн и многослойный тканевый верх с сеточкой, благодаря чему обеспечена прекрасная воздухопроницаемость. В новой линии баскетбольные кроссовки только со средним верхом, а значит подходят для снайперов и легких нападающих, если выбирать, ссылаясь на роль в команде. Хотя в целом у бренда есть и другие баскетбольные коллекции, в которых можно найти супернизкие кроссовки или высокие с максимальной защитой голеностопа.

Для создания уникального внешнего вида Court Rider бренд объединился с компанией видеоигр 2K. Правда, в коллекцию входит не только обувь, но также одежда, кепки, сумки и рюкзаки.

Преимущества коллекции

Как и полагается в спортивной спец. серии, такая обувь идеально подходит не только любителям, но и профессиональным спортсменам. В частности, кроссовки Court Rider могут похвастать:

высокой амортизацией за счет вспененного материала (FOAM RIDER), адаптированного под игру в баскетбол;

износостойкой подошвой, нескользящей на любом покрытии и долговечной даже при постоянной игре на улице;

динамической, надежной системой шнуровки для лучшей фиксации;

качественными материалами пошива, которые не сковывают движения.

Внутренняя колодка по кругу оббита плотной набивкой для максимального комфорта. Никаких внутренних швов или выступов, кроссовки очень устойчивые, но стоит сразу заметить – это не самая легкая и маневренная версия. Опять же, потому что заточена под конкретную роль в команде.

Коллекция уже получила много позитивных отзывов даже в видео-обзорах, осталось проверить лично.