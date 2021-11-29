Зимняя Универсиада будет отменена из-за нового штамма коронавируса
Официально. Зимняя Универсиада-2021 отменена
Организаторы не хотят рисковать здоровьем спортсменов
16:28
Фото: FISU
Зимняя Универсиада-2021, которая должна была пройти в середине декабря в Швейцарии, отменена, сообщает официальный сайт FISU.
Исполнительный комитет FISU и организационный комитет Люцерн-2021 пришли к такому решению в связи с опасностью из-за нового штамма коронавируса – «омикрона». Сообщается, что в Швейцарии уже начали вводить строгие ограничения в связи в появлением «омикрона» в стране.
Напомним, что изначально событие должно было пройти в январе 2021 года, но было перенесено в связи с эпидемиологической ситуацией.
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