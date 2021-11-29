Официально. Зимняя Универсиада-2021 отменена

Организаторы не хотят рисковать здоровьем спортсменов

Фото: FISU

Зимняя Универсиада-2021, которая должна была пройти в середине декабря в Швейцарии, отменена, сообщает официальный сайт FISU.

Исполнительный комитет FISU и организационный комитет Люцерн-2021 пришли к такому решению в связи с опасностью из-за нового штамма коронавируса – «омикрона». Сообщается, что в Швейцарии уже начали вводить строгие ограничения в связи в появлением «омикрона» в стране.

Напомним, что изначально событие должно было пройти в январе 2021 года, но было перенесено в связи с эпидемиологической ситуацией.