Полезные советы о казино для начинающих игроков

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 35
Сейчас 5
Сегодня 44
Завтра 10
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Лестер - Арсенал 0:2 Запланирован
17:00 Ньюкасл - Челси 0:3 Запланирован
17:00 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Запланирован
19:30 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Ланс 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Аталанта - Лацио 2:2 Окончен
19:00 Верона - Ювентус 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Эльче - Реал 1:2 Окончен
19:30 Валенсия - Вильярреал 2:0 Окончен
22:00 Барселона - Алавес 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Кривбасс 0:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Ужгород 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 ФК Мариуполь - Динамо 2:3 Окончен
16:00 СК Днепр-1 - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Десна 4:1 Окончен
19:30 Ингулец - Верес 0:0 Окончен
Хоккей (9 событий из 15) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Чикаго Блэкхокс 6:3 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Флорида Пантерс 2:3 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Коламбус Блу Джекетс 4:0 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Аризона Койотис 2:0 Окончен
03:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 5:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Оттава Сенаторс 1:4 Окончен
20:30 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 Окончен
23:00 Лос-Анджелес Кингс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Сокол 2:5 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик 110:109 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Индиана Пэйсерс 105:98 Окончен
02:30 Майами Хит - Шарлотт Хорнетс 114:99 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Сакраменто Кингз 109:113 Окончен
05:00 Денвер Наггетс - Даллас Маверикс 106:75 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 111:92 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Кливленд Кавальерс 113:101 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Харьковские Соколы - Черкасские Мавпы 79:59 Окончен
14:00 Днепр - Будивельник 87:100 Окончен
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Монако 0:0 1-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Бетис 1:0 Окончен 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Рух - Александрия 0:0 2-й тайм
Хоккей (1 событие из 3) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Рулав Одд - Краматорск 2:2 Идёт
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Киев-Баскет - Химик 72:54 4-я четверть
Футбол (15 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Астон Вилла - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Монако 0:0 1-й тайм
21:45 Клермон - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Интер - Удинезе 2:0 Окончен
16:00 Фиорентина - Специя 3:0 Окончен
21:45 Рома - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетико - Бетис 1:0 Окончен 1-й тайм
22:00 Реал Сосьедад - Атлетик -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
15:00 ВПК-Агро - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Кремень 2:0 Окончен
17:45 Оболонь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Колос - ФК Львов 0:1 Окончен
17:00 Рух - Александрия 0:0 2-й тайм
19:30 Металлист-1925 - Заря -:- Запланирован
Хоккей (13 событий из 16) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сан-Хосе Шаркс - Виннипег Джетс 2:1 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз 2:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Детройт Ред Уингс 5:4 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 4:1 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхокс 1:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Филадельфия Флайерс 4:0 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 1:2 Окончен
22:00 Анахайм Дакс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
22:00 Лос-Анджелес Кингс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
23:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Донбасс 0:5 Окончен
17:00 Рулав Одд - Краматорск 2:2 Идёт
Баскетбол (16 событий из 16) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс 115:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 110:103 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Нью-Йорк Никс 117:123 Окончен
02:30 Индиана Пэйсерс - Торонто Рэпторс 94:97 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 122:94 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Денвер Наггетс 91:93 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Юта Джаз 107:99 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Майами Хит 103:129 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Сан-Антонио Сперс 93:102 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Оклахома-Сити Тандер 103:82 Окончен
04:00 Финикс Санс - Кливленд Кавальерс 101:92 Окончен
21:30 Даллас Маверикс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 БК Запорожье - Кривбасс 80:70 Окончен
15:00 БК Тернополь - БК Одесса 67:75 Окончен
16:00 Прометей - Николаев 92:79 Окончен
17:00 Киев-Баскет - Химик 72:54 4-я четверть
Футбол (6 событий из 7) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Райо Вальекано - Сельта -:- Запланирован
22:00 Леванте - Гранада -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Металлист - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Днепр-1 - Минай -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Сиэтл Кракен - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Шарлотт Хорнетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
01:00 Милуоки Бакс - Юта Джаз -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован

Полезные советы о казино для начинающих игроков Новости партнера

Контролируйте свой бюджет - одно из правил!
Другие
11:47
Полезные советы о казино для начинающих игроков

В различных художественных фильмах вы наверняка видели залы казино, наполненные азартом и страстью и точно представляли, как играете там лично, входите в азарт, становитесь частью игры, погружаетесь в неимоверную атмосферу страсти. Ваша мечта обязательно свершится! Однако, прежде чем перейти на такой уровень, стоит попробовать играть онлайн. Так сказать, потренироваться и подготовиться. Ведь это не дело - явиться в казино новичком, - вы должны понимать, что там происходит и быть готовым. 

Сайтов, на которых представлены игры, огромное количество. Не говоря уже о многообразии самих игр. Сделать правильный выбор будет не легко, поэтому прислушайтесь к нашим советам. 

Для начала поищите отзывы о казино, почитайте подробные их описания - как играть, какой шанс выигрышей (нормальный шанс для игроков - от 90% и выше - обязательно уточните эту информацию, она должна быть опубликована), сталкивались ли игроки с блокировками аккаунтов, невыплатами средств. Как вариант, попробуйте начать с Energycasino.ua, о котором есть множество отзывов в интернете. 

И так вы определились с чего начать, поэтому послушайте следующий важный совет: не вливайте все свои деньги сразу. Сделайте пробный взнос, поиграйте с небольшими ставками и попробуйте вывести выигрыш. И если с выплатой все прошло хорошо, увеличивайте ставки, не ранее. 

Также рекомендуем изучить существующие варианты стратегий игры. Кто-то играет крупными ставками, кто-то продолжительное время играет в один конкретный слот, ведь как вы знаете, невозможно проигрывать абсолютно все время в одном автомате - автомат иногда обязательно должен проигрывать, таковы условия существования казино. 

Обязательно ведите учет собственных средств - сколько вводите в игру, сколько выводите, считайте ежемесячно в плюсе вы или в минусе, или придумайте себе конкретный месячный бюджет, который вы можете себе позволить, и не выходите за его рамки ни при каких обстоятельствах. Казино - это азарт, в него крайне легко погрузиться и очень тяжело контролировать себя, если погружение получилось глубоким. Помните - погрузиться легко, “выгрузиться” невероятно сложно. 

Относитесь к онлайн-играм как к развлечению, не старайтесь заработать на том, что не поддается логике и контролю, чем вы не сможете управлять и что вы не сможете контролировать. Вы думаете о том, чтобы стать профессионалом и зарабатывать на жизнь игрой? Забудьте об этом прямо сейчас. Зарабатывайте тем, что вы умеете делать, в чем вы мастер. Чем больше заработаете, тем чаще сможете играть в казино и получать удовольствие от неглубокого и нечастого погружения в омут азартных игр.

 

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Другие

Полезные советы о казино для начинающих игроков
Полезные советы о казино для начинающих игроков Новости партнера
11:47
Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»
Двукратный олимпийский чемпион: «Таким подходом WADA полностью дискредитировала себя»
28 октября 10:00
Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»
Глава WADA: «Пришло время ввести реальное наказание для правительств стран, которые играют не по правилам»
27 октября 15:54
Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA
Депутат российской Госдумы поддержала Украину после обвинений WADA
27 октября 14:50
Экс-глава ФЛАУ: «Можно ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований»
Экс-глава ФЛАУ: «Можно ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований»
27 октября 12:22
«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
Тема дня «Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
27 октября 12:22
Скандал? Национальная антидопинговая организация Украины заранее уведомляла спортсменов о внесоревновательных тестах
Тема дня Скандал? Национальная антидопинговая организация Украины заранее уведомляла спортсменов о внесоревновательных тестах
27 октября 11:30
Лига TMS из-за ситуации с коронавирусом в Украине перенесла чемпиона Европы
Лига TMS из-за ситуации с коронавирусом в Украине перенесла чемпиона Европы
25 октября 15:30
PUMA представляет сезонную коллекцию технологичной экипировки и новые беговые кроссовки линейки NITRO для трейла - VOYAGE.
PUMA представляет сезонную коллекцию технологичной экипировки и новые беговые кроссовки линейки NITRO для трейла - VOYAGE. Новости компаний
22 октября 15:14
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
10
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
8
Все новости