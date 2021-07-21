Полиция арестовала спортивного тренера за создание детской порнографии

Запрещенные видео мужчина распространял в DarkNet





Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что киберполиция в Запорожской области выкрыла детского спортивного тренера по акробатике на создании и распространении порнографии с несовершеннолетними.

48-летний мужчина делал порнографические фото своих подопечных и за финансовое вознаграждение распространял их в сети.

Известно, что тренер обманом получил письменное согласие родителей детей на участие в фотосессии. Им было обещано, что дети будут участвовать в фотосессии спортивного белья.

По информации полиции, во время обыска квартиры злоумышленника было обнаружено более 500 гигабайт детского порно.

Тренеру огласили подозрение по ч.2 ст. 156 (Растление несовершеннолетних), и ч. 4 ст. 301 (Изготовление и сбыт порнографии) Уголовного кодекса Украины.