PUMA представляет сезонную коллекцию технологичной экипировки и новые беговые кроссовки линейки NITRO для трейла - VOYAGE. Новости компаний

Такие кроссовки, способные выйти за рамки обычных городских пробежек и открыть бег с совершенно новой стороны.

Несмотря на то, что современная жизнь перегружена событиями, в PUMA уверены, что спорт должен оставаться частью истории каждого человека. Ведь в сегодняшних условиях поддержка собственной формы это не только тренд последних лет, но и жизненно важная необходимость! Именно поэтому экспертами компании была разработана экипировка, которая позволяет тренироваться при любых условиях и там, где удобно именно вам!



В коллекцию вошли женский и мужской комплекты, состоящие из термотекстиля, беговых лосин и брюк, утепленных технологичных жилетов с беговой геометрией, курток, шапочек, перчаток, утеплителей шеи и беговых рюкзаков с местом для гидратора.

Отдельно хочется остановиться на новых представителях супер-технологичной беговой линейки NITRO - VOYAGE.

VOYAGE NITRO - это кроссовки, способные выйти за рамки обычных городских пробежек и открыть бег с совершенно новой стороны. Как и у всей линейки NITRO основным преимуществом этих кроссовок является сверхлегкая, упругая и очень выносливая подошва из пены NITRO (разработана с помощью азота), способная вывести беговой опыт на совершенно новый уровень. Ведь именно эта подошва умеет отрабатывать трассу на все 100 и предотвращать травмирование спортсмена. А протектор PUMA GRIP сделает сцепления с трассой крепким даже на песке и влажной почве.



Также, повысить уровень комфорта и безопасности на пробежке поможет технология OPTIFIT, которая отвечает за корректную посадку стопы в кроссовке и предотвращает скручивание и подворачивание стоп в течение тренировки. Благодаря OPTIFIT кроссовки и стопы по-настоящему становятся одним целым.

Верх кроссовка изготовлен из технологичного, сверхлегкого текстиля, имеет свойство быстрого вывода влаги, а также украшен «бамперами» toe protect для защиты пальцев ног.

В итоге можно утверждать, что с экипировкой PUMA осенне-зимние тренировки будут удобными, эффективными и безопасными как для профессиональных атлетов, так и для любителей.