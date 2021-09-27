Самый титулованный сумоист Хакухо завершил спортивную карьеру

Японец принял такое принял решение в связи с постоянными травмами







Хакухо Се / Фото - blackbeltmag

Самый титулованный борец сумо екодзунапринял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает телеканал36-летний японец принял такое решение в связи с постоянными травмами. Из-за проблем с коленом он не принял участие в осеннем басе в сентябре этого года.Отметим, что Хакухо является автором установил множество рекордов в сумо. Он выиграл 45 турниров в высшем дивизионе макуути, 1093 схватки в макуути, 1187 встреч за карьеру, а также 16 турниров с абсолютным результатом (15-0). В ранге екодзуны Хакухо провел 84 турнира.Хакухо – уроженец Монголии, однако в сентябре 2019 года он получил японское подданство.