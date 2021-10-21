Шведская стенка дома — отличная альтернатива спортзалу Новости компаний

Спортивное решение даже для маленьких помещений.

Шведская стенка объединяет развлечение с фитнесом и подходит как для детей, так и для взрослых. Такое приспособление предназначено для эффективных упражнений в гостиной или детской комнате. Если нужна качественная шведская стенка купить ее можно на OLX. Здесь представлено множество спортивных приспособлений по доступной цене.

Зачем использовать шведскую стенку дома?

Такие спортивные снаряжения предлагают множество вариантов упражнений как для начинающих, так и для опытных пользователей, а также могут применяться в реабилитационных целях. По сравнению с другим оборудованием для фитнеса и тренировок, шведская стенка занимает мало места. Благодаря компактному креплению к стене ее также можно разместить в небольшом помещении.

Спортивные снаряды из этой категории имеют следующие характеристики:

обычно доступны в трех вариантах высоты: 220, 230 и 240 сантиметров;

имеют ширину около 100 см;

верхние перекладины расположены впереди, чтобы пользователь не мог удариться головой о потолок;

грузоподъемность до 170 кг.

Шведскую стенку можно комбинировать с другим оборудованием для тренировок и спортивных игр. Ступеньки располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга (обычно около 35 сантиметров). У многих также есть пустое поле (увеличенное расстояние между перекладинами) в верхней части снаряда. Большинство шведских стенок изготовлено из прочного натурального дерева. Для этого обычно используют древесину бука или ясеня.

Установка шведской стенки в детской комнате

Шведская стенка в детской — это возможность поддерживать ребенка в его физическом и умственном развитии. Маленькие дети могут научиться хвататься за гимнастическую стенку и подтягиваться к ней. Кроме того, развиваются координационные навыки.

Перед покупкой убедитесь, что шведская стенка прочная и надежная. Чтобы ребенок не получил травму при падении, следует расстелить толстые коврики для упражнений вокруг. Стоит установить важное правило: ребенок не должен использовать спортивный снаряд без присмотра взрослых.