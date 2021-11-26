Стал известен бюджет WADA на 2022 год

Сумма увеличится на 8%

Фото: WADA

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил бюджет организации на 2022 год.

По сравнению с 2021 годом бюджет WADA увеличится на 8% и составит около 47 миллионов долларов. Этот проект бюджета был одобрен финансовым комитетом WADA и рекомендован исполкомом организации.

Следующее заседание совета учредителей WADA пройдет с 18 по 19 мая 2022 года в Каире.

Украина попала в серьезный допинг-скандал. Обвинения WADA могут закончиться жесткими санкциями.