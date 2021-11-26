Реакція не змусила чекати. Саладуха анонсувала зміни в антидопінгових правилах України після нещодавнього скандалу з WADA
Стал известен бюджет WADA на 2022 год
Сумма увеличится на 8%
26 ноября 20:55
Фото: WADA
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) утвердил бюджет организации на 2022 год.
По сравнению с 2021 годом бюджет WADA увеличится на 8% и составит около 47 миллионов долларов. Этот проект бюджета был одобрен финансовым комитетом WADA и рекомендован исполкомом организации.
Следующее заседание совета учредителей WADA пройдет с 18 по 19 мая 2022 года в Каире.
Украина попала в серьезный допинг-скандал. Обвинения WADA могут закончиться жесткими санкциями.
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