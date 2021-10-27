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Тема дня«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
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Украина попала в серьезный допинг-скандал. Обвинения WADA могут закончиться жесткими санкциями

Украинский Национальный антидопинговый центр нарушал международный кодекс с 2012 года
Olympics
12:07
Украина попала в серьезный допинг-скандал. Обвинения WADA могут закончиться жесткими санкциями Тема дня
WADA проводила расследование с 2019 года в отношении НАДЦ / Фото - Getty Images

У Украины серьезные проблемы перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине. Утром 27 октября спортивную общественность поразила новость о том, что Украинский Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) обвиняется в обмане Всемирного антидопингового агентства (WADA) и всего международного спортивного сообщества.

Звучит не очень, правда. Но именно это и является итогом расследования WADA под названием «Операция Геркулес», которое проводилось с 2019 года. Оно выявило, что еще с 2012 года НАДЦ организовало схему, помогавшую украинским спортсменам избегать проблем во время допинг-тестирований. В частности, Национальный антидопинговый центр регулярно информировал спортсменов о визитах допинг-инспекторов. Также НАДЦ проводила заблаговременный сбор образцов, организуя тестирование спортсменов и групп спортсменов по предварительной записи.

Украинские спортвмены могли избегать проблем с допинг-тестированием / Фото - Reuters
Украинские спортвмены могли избегать проблем с допинг-тестированием / Фото - Reuters

Кроме того, в отчете собраны «неопровержимые доказательства», позволяющие предположить, что уже в 2021 году НАДЦ сознательно предоставил по крайней мере шесть образцов для соревнований в качестве внесоревновательных образцов в нарушение различных статей Всемирного антидопингового кодекса.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти образцы были представлены для того, чтобы выполнить соответствующую норму допинг-тестов для участия в Олимпиаде-2020 в Токио», – заявил директор департамента расследований (I&I) WADA Гюнтер Янгер.

Эти шесть образцов были перепроверены, но допинга в них не нашли. Однако это явный обман WADA, а оно этого не любит, тем более, что ряд спортсменов из других стран не были допущены на Игры-2020 в Токио как раз через нехватку необходимого количества тестов.

Однако если говорить о тенденции, то важно отмечать, что в соревновательный период круг запрещенных веществ намного шире, чем во внесоревновательный. Поэтому положительный тест может быть ошибочно классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать нарушения антидопинговых правил.

Все эти эпизоды являются грубейшим нарушением кодекса WADA, за которое может последовать жесточайшее наказание.

Также Янгер сообщил о том, что НАДЦ заранее связывался со спортсменами через их тренеров или напрямую, чтобы договориться о заблаговременной сдаче тестов.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦ часто практикует это перед важными международными соревнованиями. И были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в центре в ожидании тестирования».

Международный стандарт тестирования подразумевает то, что, за исключением некоторых оправданных обстоятельств, сбор образцов должен производиться без предварительного предупреждения спортсмена – это фундаментальная особенность эффективной и непредсказуемой программы тестирования.

Информирование о грядущей проверке могло помочь спортсменам скрыть следы запрещенных препаратов, хотя, понятное дело, для некоторых веществ такого срока, как, например, сутки будет недостаточно.

«Операция «Геркулес» подняла серьезные вопросы о корректности методов тестирования и компетентности некоторых сотрудников украинского антидопингового центра. Для нас очевидны систематический характер и дерзость незаконных практик, что свидетельствует о серьезных организационных недостатках в национальной антидопинговой организации. Результаты расследования будут переданы в комитет ВАДА по соответствию, который представит рекомендации исполнительному комитету о признании НАДЦ не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу», – добавил Янгер.

WADA передала материалы расследования дисциплинарным органам / Фото - Getty Images
WADA передала материалы расследования дисциплинарным органам / Фото - Getty Images

Также в сообщении WADA идет речь о том, что «Операция Геркулес» расследовала и сообщения, касающиеся схемы допинга в Федерации легкой атлетики Украины, но они не нашли подтверждения. Однако в ходе расследования были выявлены доказательства против сотрудника федерации по делу о незаконном обороте эритропоэтина. Обвиняемый отрицает все обвинения, но теперь его делом будет заниматься дисциплинарный орган Международной федерации легкой атлетики.

Какое наказание может быть за это все? Пока что WADA все результаты своего доклада отправила соответствующим дисциплинарным органам и департаментам, который должны принять решения о санкциях.

Теоретически, в свете последних дел, в которых фигурирует нарушение антидопинговых правил, нельзя исключать даже самых жестких вплоть до запрета выступать под национальным флагом. И здесь есть несколько примеров, как такие решения принимались не только в отношении России, но и, в частности, Индонезии и Таиланда. Другое дело, что вряд ли это будет быстро – бюрократия очень серьезно затягивает такие дела, плюс у украинской стороны еще будет возможность подать апелляцию. То есть, на Олимпийских играх в Пекине, по идее, сборная Украины точно обойдется без санкций, а вот дальше прогнозировать трудно.

Кроме того, в случае Украины обвинения касаются только антидопингового центра, а не государственных органов, как было в случае с Россией. Это дает надежду на то, что наказание все же будет более мягким и до крайних мер, какими является лишение гимна и флага, дело не дойдет.

Александр Черненко
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WADA допинг Пекин-2022

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