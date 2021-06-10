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#стоп_дискриминация: презентация социальной кампании Parimatch Foundation и «Спорт для всех»

Цель кампании — борьба со стереотипными и дискриминационными представлениями
Другие
10 июня 20:37
#стоп_дискриминация: презентация социальной кампании Parimatch Foundation и «Спорт для всех»

8 июня 2021, в PM Hub в Киеве, состоялась презентация социальной кампании «Стоп, дискриминация. Каждый имеет право на спорт». Организаторы — международный благотворительный фонд Parimatch Foundation и Всеукраинский центр физического населения «Спорт для всех». Цель кампании — борьба со стереотипными и дискриминационными представлениями о том, что для занятий спортом могут быть  препятствия из-за инвалидности, гендера, расовой принадлежности или других признаков.

Вступительную речь произнесла Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation: 

«С момента основания нашего фонда тема инклюзии и безбарьерности в спорте является драйвером нашей деятельности и лежит в основе наших проектов. Мы понимаем, что самостоятельно не сможем преодолеть все барьеры на пути детей к спорту. Поэтому сегодня мы представляем социальную кампанию «Каждый имеет право на спорт» — и тем самым начинаем непростой диалог с общественностью».

В свою очередь директор Всеукраинского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Игорь Валицкий подчеркнул, что очень рад сотрудничеству с Parimatch Foundation: 

«Искренне благодарен за реализацию проектов, направленных на устранение дискриминации в спорте и обеспечение равных возможностей для всех граждан. Когда мы с командой ВЦФЗН «Спорт для всех» начали реализацию данного проекта, нашей ведущей целью была популяризация массового спорта и уничтожение искусственных препятствий на пути к физической активности для каждого гражданина в любом уголке страны».

Тематические блоки конференции:

  • инвалидность и безбарьерность в спорте;
  • дискриминация по расовому признаку;
  • дискриминация из-за ментальных нарушений;
  • дискриминация и стереотипы;
  • дискриминация по половому признаку.

Среди спикеров конференции: президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич; многократный призер Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону Светлана Трифонова; заместитель Министра молодежи и спорта Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Чесноков; председатель Комитета по вопросам этики и честной игры УАФ Франческо Баранка; президент  всеукраинской благотворительной организации «Даун Синдром» Елена Большанина; тренер и эксперт Inclusion & Diversity, соучредитель Biasless Ирина Рубис; бронзовый призер олимпийских игр по художественной гимнастике, чемпион мира Анна Ризатдинова; лучший игрок мира в футзале среди женщин 2009 года, многократный чемпион Украины и обладатель Кубка Украины, мастер спорта Алина Горобец и другие.

От имени Министра молодежи и спорта Украины всех присутствующих поздравил его заместитель Матвей Бедный: 

«Мы очень рады, что начали такую ​​социальную инициативу. Сегодня доступность занятий спортом — это не только критерий перспектив на международной спортивной арене, но и важная составляющая здоровья нации. В Украине, к сожалению, все еще существуют проблемы и с доступностью, и с дискриминацией по разным признакам. Министерство максимально заинтересовано в преодолении этого позорного явления. Спортом будет заниматься каждый!».

В рамках блока «инвалидность и безбарьерность в спорте» выступил Валерий Сушкевич, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины, Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью: 

«Этот проект говорит нам: изменения уже идут. Я много лет занимаюсь правами людей с инвалидностью и считаю, что доминантная ценность сегодняшнего собрания  — это объединение ресурсов государства и социально ответственного бизнеса. Такие объединения необходимы, это ведущая мировая практика. Например, Международный паралимпийский комитет объединился с ООН — вот на таком даже уровне. Дискриминация у нас в спорте есть, к сожалению, и была, и люди с инвалидностью натерпелись в контексте недоступности. И надо решать, как обеспечить это со стороны  финансовой состоятельности, территориальности. Желаю всем приобщиться к этому светлому делу».

Остро раскритиковал дискриминацию по расовому признаку Глава Комитета по вопросам этики и честной игры УАФ Франческо Баранка

«К сожалению, это проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Дискриминация и расизм в футболе  — очень опасные компоненты, со стороны тренеров и игроков это особое влияние, ведь им подражают многие фаны. Например, многие девочки хотели бы приобщиться к футболу, спорту №1 в стране, хотели бы подражать Екатерине Монзуль! Но они растут в среде, где футбол все еще в 2021 году воспринимается как нечто сугубо мужское. Поэтому сегодня мы все должны продолжать работать с тем, чтобы избежать каких-либо барьеров в спорте».

По словам модератора конференции Романа Гребы, чрезвычайно ценно, когда социально ответственный бизнес, благотворительные фонды поддерживают спорт, доказывая, что право на спорт имеет каждый, и нам следует всем вместе выступить против дискриминации.

Организаторы отметили, что презентация социальной кампании — это только начало в системной работе за право каждого заниматься спортом. 

«Следующий этап — донесение наших месседжей в социальных сетях известных спортсменов и лидеров мнений, а также наружная реклама, надеемся, что охватим ей всю Украину. Очень приятно, что мы получили очень много социальных квот на размещение рекламы. Эта поддержка очень важна. Осенью сделаем еще один шаг — начнем предметный и действенный диалог с детьми и их родителями. Таким образом эта социальная реклама охватит как можно больше разных людей», — пообещала Екатерина Белорусская, президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation.

 

Распространяйте видео социальной кампании «Стоп, дискриминация. Каждый имеет право на спорт» со специальным хэштегом #стоп_дискриминация

https://www.youtube.com/watch?v=GwAXfJY5DPg

https://www.youtube.com/watch?v=k_XePB8ogKQ

https://www.youtube.com/watch?v=c8S2tVLch5I

https://www.youtube.com/watch?v=wPZOgwiOZl4

https://www.youtube.com/watch?v=Z6JqKVDHfdw

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