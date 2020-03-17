Телеканал XSPORT – теперь в сети Triolan!

Ищите нас в пакете провайдера

XSPORT расширяет границы своего покрытия! Благодаря тому, что 15 марта канал был включен в пакет аналоговых телеканалов провайдера Triolan, доступ к украинскому спорту получило максимальное количество зрителей из Киева, Полтавы и Ровно.

Ключевая цель телеканала XSPORT - популяризация и развитие спорта в Украине. Очень важно, что такие крупные игроки медиарынка, как Triolan поддерживают эти стремления и украинский спорт становится доступным для более широкой аудитории.

Телеканалу будет что предложить новым зрителям. В текущем месяце запланировано более десятка эксклюзивных трансляций спортивных событий на любой вкус: от хоккея, до вольной и греко-римской борьбы. Кроме того, зрителей ждет множество программ на около спортивную тематику, регулярные выпуски новостей и многое другое. Скучать не придется!

Генеральный директор телеканала XSPORT Олег Шадрунов уверен, что от такого сотрудничества выиграет каждая из сторон.

«Теперь наш канал стал еще доступнее для широкой аудитории сети Triolan. Уверен, абоненты этой сети будут рады возможности смотреть нас в наиболее доступных пакетах. Нам, в свою очередь, есть чем их порадовать! Это - очередной шаг вперед не только для нас, но и для наших партнеров и в первую очередь - для зрителей!».

XSPORT - мультимедийный медиахолдинг, в который входит телеканал, интернет-портал и паблики в социальных сетях. XSPORT - это команда профессионалов, которая живет спортом и оперативно реагирует на все спортивные события. Главная миссия - популяризация спорта и здорового образа жизни в Украине.

Телеканал XSPORT - крупнейший украинский ТВ-канал о спорте. Ежегодно в прямом эфире транслируются сотни событий с участием украинских и мировых спортивных звезд. Титульные боксерские поединки, еврокубковые матчи с участием украинских команд, финальные этапы мировых и европейских первенств - это лишь малый список того, что входит в программную линейку XSPORT.