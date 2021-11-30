TMS: WALL TO WALL: 4 сборные сразятся за сумасшедший призовой фонд

Украину представят самые техничные борцы и первые номера рейтинга Лиги TMS

18 декабря в Днепре состоится международный турнир по грепплингу — TMS: WALL TO WALL. Командный чемпионат в формате «стенка на стенку», в рамках которого встретятся представители из четырёх стран. Никаких компромиссов — только досрочная победа болевым или удушающим приемами.

Первое место достанется команде, в которой останутся непобеждённые участники. Украину представят самые техничные борцы и первые номера рейтинга Лиги TMS.

Оппонентами украинских бойцов станут сборные Израиля, Казахстана и Польши. На кону стоит крупный призовой фонд в размере 450 000 гривен.

Такой турнир бывает раз в году! Яркая шоу-программа, профессиональный грепплинг и бескомпромиссная война за звание лучшей команды борцов этого спортивного сезона.

Турнир в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+

Билеты на событие можно приобрести по ссылке: https://dnepr.esport.in.ua/uk/event-tms-wall-to-wall-brazilian-jiujitsu-tournament-70853-132154.html