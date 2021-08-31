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«Ухожу с позором». Пятикратная паралимпийская медалистка завершила карьеру после 4-го места в Токио-2020

Соловьева стала первой чемпионкой в пауэрлифтинге от Украины
Olympics Токио-2020
10:58
«Ухожу с позором». Пятикратная паралимпийская медалистка завершила карьеру после 4-го места в Токио-2020
Лидия Соловьева / фото - ВВС

На Паралимпийских играх в Токио, Япония, украинская спортсменка Лидия Соловьева остановилась в шаге от медали в пауэрлифтинге, не сумев поднять вес – 108 килограмм. В весовой категории до 50 килограмм украинка стала 4-й.

После завершения соревнования 42-летняя спортсменка заявила о завершении карьеры. Отметим, что до бронзовой медали Лидии не хватило 1 килограмма.

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Соловьева является первой в истории Украины паралимпийской чемпионкой в пауэрлифтинге, она завоевала золото на Играх в Афинах в 2004, а затем в Пекине и в Рио. На своих дебютных соревнованиях в Сиднее украинка выиграла серебро, а на Паралимпиаде в Лондоне – бронзу.

   Напомним, после 6-го дня в Токио украинцы завоевали больше 50 медалей.

Антон Кривенко
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«Ухожу с позором». Пятикратная паралимпийская медалистка завершила карьеру после 4-го места в Токио-2020
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