Украинец драматично победил на чемпионате мира в Москве

Фото: twitter.com/ifsclimbing

Украинец Даниил Болдырев стал чемпионом мира по спортивному скалолазанию в Москве.

Болдырев победил в дисциплине «скорость». Самое драматичное, что украинец был на волоске от провала еще в первом раунде, когда опередил соперника всего на 0,004 с.

Болдырев во второй раз в карьере выиграл чемпионат мира. В 2014 году спортсмен становился лучшим на планете также в «скорости».

What a race!



Ukraine's Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!



Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF