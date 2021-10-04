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Украинский участник TMS GRAND PRIX подготовил для своих соперников ритуальный танец. Видео

Джитсер станцевал один из худших танцев «хака» в истории, но соперников напугал и зрителей привлек к своей персоне
Другие
16:05
Украинский участник TMS GRAND PRIX подготовил для своих соперников ритуальный танец. Видео
Влад Ярощук / Фото: TMS

Участник турнира TMS GRAND PRIX: Submission Only Влад Ярощук подготовил для своих соперников в 79,5 кг ритуальный танец «хака», направленный на запугивание оппонентов.

Несмотря на то, что данный ритуал посвящен турниру по грепплингу, в исполнении Владислава он несёт в себе элементы ударной техники, фронт кики и очень плохой акс кик.

Влад Ярощук:

«Заберу чемпионский пояс Лиги TMS и пойду в UFC».

Напомним, TMS GRAND PRIX: Submission Only состоится 17 октября в Днепре. Турнир в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Карен Агабекян
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