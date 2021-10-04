Боец UFC Людвик Шолинян стал гостем жеребьевки турнира TMS GRAND PRIX
Украинский участник TMS GRAND PRIX подготовил для своих соперников ритуальный танец. Видео
Джитсер станцевал один из худших танцев «хака» в истории, но соперников напугал и зрителей привлек к своей персоне
16:05
Влад Ярощук / Фото: TMS
Участник турнира TMS GRAND PRIX: Submission Only Влад Ярощук подготовил для своих соперников в 79,5 кг ритуальный танец «хака», направленный на запугивание оппонентов.
Несмотря на то, что данный ритуал посвящен турниру по грепплингу, в исполнении Владислава он несёт в себе элементы ударной техники, фронт кики и очень плохой акс кик.
Влад Ярощук:
«Заберу чемпионский пояс Лиги TMS и пойду в UFC».
Напомним, TMS GRAND PRIX: Submission Only состоится 17 октября в Днепре. Турнир в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
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