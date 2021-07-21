Усик проведет бой с Джошуа, «Шахтер» купил защитника и другие новости 20 июля
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 20 июля.
Форвард Владимир Конев попрощался с «Черкасскими Мавпами».
«Шахтер» начал продажу билетов на матч с «Гентом» в Лиге чемпионов.
Сергей Стаховский добыл победу в матче турнира в Казахстане.
В НХЛ запланировали перерыв на время зимней Олимпиады.
МЮ предложил сумму в три раза меньше за Кулибали, чем хочет «Наполи».
Япония потратила на организацию Олимпиады больше 15 миллиардов долларов.
«Николаев» возглавил бывший главный тренер сборной Латвии.
«Генк» продаст ведущего защитника перед матчем с «Шахтером».
ПСЖ согласовал контракт с Полем Погба.
«Динамо» проиграло «Атлетику» в товарищеском матче.
Официально объявлен бой Усик – Джошуа.
«Шахтер» обыграл «Оболонь» в товарищеском матче.
«Шахтер» объявил о подписании защитника Винисиуса.
Катарина Завацкая пробилась во второй круг турнира в Италии.
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