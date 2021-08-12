Зеленский: «Искренне желаю успехов нашей паралимпийской сборной на играх в Токио!»

УПЛ. «Шахтер» – «Металлист-1925». Видео трансляция
13 августа 19:30
Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram
оставил послание украинским паралимпийцам перед играми в Токио.
«Искренне желаю успехов нашей паралимпийской сборной на играх в Токио! Все вы - уже победители. Вы победили уныние и отчаяние, и все эти 30 лет являются одними из тех, кто вдохновляет нашу страну никогда не сдаваться.
Мы будем поддерживать вас всем сердцем!»
Напомним, ранее стало известно сколько МОК потратил на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.
Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Комментарии 0