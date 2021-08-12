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Зеленский: «Искренне желаю успехов нашей паралимпийской сборной на играх в Токио!»

Глава государства торжественно встретился с украинскими паралимпийцами

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Зеленский: «Искренне желаю успехов нашей паралимпийской сборной на играх в Токио!»
Владимир Зеленский / Фото: instagram

Президент Украины Владимир Зеленский в Instagram оставил послание украинским паралимпийцам перед играми в Токио.

«Искренне желаю успехов нашей паралимпийской сборной на играх в Токио! Все вы - уже победители. Вы победили уныние и отчаяние, и все эти 30 лет являются одними из тех, кто вдохновляет нашу страну никогда не сдаваться.

Мы будем поддерживать вас всем сердцем!»


Напомним, ранее стало известно сколько МОК потратил на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Карен Агабекян
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