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Бубка произнес последнюю речь на посту президента НОК Украины

Функционер занимал эту должность с 2005 года
Olympics
17 ноября 13:38
Бубка произнес последнюю речь на посту президента НОК Украины
Фото: НОК Украины

Легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка, который с 2005 года был президентом Национального олимпийского комитета Украины, произнес свою последнею речь на данном посту:

«Я всегда работал для развития украинского спорта и буду делать это дальше. Мы все большая олимпийская семья. В течение своего президентства я работал так, чтобы это понимал каждый.

Мы работали работаем и при следующем президенте будем работать вместе, ведь наша цель в том, чтобы наш спорт прославлял Украину на весь мир.

Для меня была большая честь возглавлять украинский спорт и служить олимпийским идеалам».


В эти часы проходит Генеральная ассамблея НОК, на которой будет выбран новый президент организации.

Источник: НОК України Сергей Остапенко
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Сергей Бубка

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