Бубка произнес последнюю речь на посту президента НОК Украины

Функционер занимал эту должность с 2005 года

Фото: НОК Украины

Легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка, который с 2005 года был президентом Национального олимпийского комитета Украины, произнес свою последнею речь на данном посту:

«Я всегда работал для развития украинского спорта и буду делать это дальше. Мы все большая олимпийская семья. В течение своего президентства я работал так, чтобы это понимал каждый. Мы работали работаем и при следующем президенте будем работать вместе, ведь наша цель в том, чтобы наш спорт прославлял Украину на весь мир. Для меня была большая честь возглавлять украинский спорт и служить олимпийским идеалам».

В эти часы проходит Генеральная ассамблея НОК, на которой будет выбран новый президент организации.