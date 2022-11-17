Беленюк отреагировал на скандальное заявление Баха, упомянув Гутцайта и Бубку
Бубка произнес последнюю речь на посту президента НОК Украины
Функционер занимал эту должность с 2005 года
17 ноября 13:38
Фото: НОК Украины
Легендарный украинский спортсмен Сергей Бубка, который с 2005 года был президентом Национального олимпийского комитета Украины, произнес свою последнею речь на данном посту:
«Я всегда работал для развития украинского спорта и буду делать это дальше. Мы все большая олимпийская семья. В течение своего президентства я работал так, чтобы это понимал каждый.
Мы работали работаем и при следующем президенте будем работать вместе, ведь наша цель в том, чтобы наш спорт прославлял Украину на весь мир.
Для меня была большая честь возглавлять украинский спорт и служить олимпийским идеалам».
В эти часы проходит Генеральная ассамблея НОК, на которой будет выбран новый президент организации.