Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»
Президент НОК Украины сказал, что на их места искать никого не будут
18 ноября 20:17
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookПрезидент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телеканала Киев сообщил, что на места Григория Суркиса и Нестора Шуфрича в НОК выбирать никого не будут.
— Будет еще какое-нибудь голосование? Если Шевченко согласится, то вместо Шуфрича и Суркиса нужно будет найти еще кандидатов?
— Не нужно никого искать. Они не на руководящих должностях. Они просто в членах НОК. 170 членов НОК олимпийской семьи. Исполком, управляющий НОК, и президент – 21 человек. Суркис и Шуфрич не входят в Исполком.
Они просто члены НОК. Они сейчас написали письма о выходе. Мы их выводим из членства НОК. Все. На этом их пребывание заканчивается в НОК.
Ранее мы сообщали, что Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины.