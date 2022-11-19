Гутцайт – о Шуфриче и Суркисе: «Мы их выводим из членства НОК. На этом их пребывание заканчивается»

Президент НОК Украины сказал, что на их места искать никого не будут

Вадим Гутцайт / Фото - Facebook Президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телеканала Киев сообщил, что на места Григория Суркиса и Нестора Шуфрича в НОК выбирать никого не будут.



— Будет еще какое-нибудь голосование? Если Шевченко согласится, то вместо Шуфрича и Суркиса нужно будет найти еще кандидатов?



— Не нужно никого искать. Они не на руководящих должностях. Они просто в членах НОК. 170 членов НОК олимпийской семьи. Исполком, управляющий НОК, и президент – 21 человек. Суркис и Шуфрич не входят в Исполком.



Они просто члены НОК. Они сейчас написали письма о выходе. Мы их выводим из членства НОК. Все. На этом их пребывание заканчивается в НОК.



Ранее мы сообщали, что

Президент НОК Украинысообщил, что на местав НОК выбирать никого не будут.— Не нужно никого искать. Они не на руководящих должностях. Они просто в членах НОК. 170 членов НОК олимпийской семьи. Исполком, управляющий НОК, и президент – 21 человек. Суркис и Шуфрич не входят в Исполком.Они просто члены НОК. Они сейчас написали письма о выходе. Мы их выводим из членства НОК. Все. На этом их пребывание заканчивается в НОК.Ранее мы сообщали, что Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины

Денис Седашов