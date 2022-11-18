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Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины

С соответствующими заявлениями они обратились к Вадиму Гутцайту
Olympics
18 ноября 18:38
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
Нестор Шуфрич / LIGA.net
Президент Федерации стрельбы с лука Нестор Шуфрич и бывший вице-президент UEFA Григорий Суркис в ближайшее время покинут состав Национального олимпийского комитета Украины. Об этом сообщает НОК Украины.

Они уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту НОК Вадиму Гутцайту.

Ранее Андрей Шевченко и Андрей Павелко сообщили, что приостанавливают членство в НОК.

Денис Седашов
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Теги

Нестор Шуфрич Григорий Суркис НОК (Украины)

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