Украинская Лига чемпионов. Григорий Суркис предложил необычную схему проведения чемпионата
Шуфрич и Суркис покинут НОК Украины
С соответствующими заявлениями они обратились к Вадиму Гутцайту
18 ноября 18:38
Нестор Шуфрич / LIGA.netПрезидент Федерации стрельбы с лука Нестор Шуфрич и бывший вице-президент UEFA Григорий Суркис в ближайшее время покинут состав Национального олимпийского комитета Украины. Об этом сообщает НОК Украины.
Они уже обратились с соответствующими заявлениями к президенту НОК Вадиму Гутцайту.
Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад НОК України.— НОК України (@OlympicUA) November 18, 2022
Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта.#НОК #Україна #УкраїнськийСпорт #Ukraine #UkrainianSport pic.twitter.com/pSJOvI1b1M
Ранее Андрей Шевченко и Андрей Павелко сообщили, что приостанавливают членство в НОК.
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