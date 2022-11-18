Шевченко покинул должность в НОК спустя день после назначения и объяснил причину такого решения

Экс-тренер сборной Украины по футболу недоволен составом участников

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул должность вице-президента НОК спустя день после назначения. Функционер в своем Facebook объяснил такое решение.

В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их.

Отметим, что среди прочих в состав членов НОК попали Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. Ранее они состояли в ныне запрещенной в Украине партии «опзж».

Шевченко был назначен на должность вице-президента НОК 17 ноября.