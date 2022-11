Витольд Банька переизбран на должность президента WADA

Витольд Банька / Фото: PAP/Leszek Szymański

Today, I was unanimously re-elected as WADA’s President. Thank you for this vote of confidence. It will be a privilege to serve clean sport for 3 more years | Zaszczyt i odpowiedzialność! Dziś zostałem wybrany na kolejną kadencję w roli prezydenta @wada_ama. Dziękuję za zaufanie pic.twitter.com/xlJ4jDsl7u