Бродский и Волков стали членами НОК
Бродский переизбран президентом ФБУ
Михаил был единственным кандидатом
Михаил Бродский / фото - ФБУВ Киеве состоялся Конгресс Федерации баскетбола Украины, на котором президентом организации был переизбран Михаил Бродский. Срок его полномочий – 5 лет.
Бродский был единственным кандидатом. За его переизбрание проголосовали 33 делегата, никто не воздержался, а также не был против.
Генеральным секретарем остался Владимир Драбиковский, а вице-президентами назначены Николай Томенко, Сергей Лищук и Валерий Кондратьев.
Отметим, что Бродский возглавляет Федерацию баскетбола Украины с 2015 года.
Ранее мы сообщали, что «Будивельник» подпишет контракт с экс-защитником сборной Литвы.
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