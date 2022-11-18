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Бродский переизбран президентом ФБУ

Михаил был единственным кандидатом
Баскетбол Суперлига
18 ноября 19:06
Бродский переизбран президентом ФБУ
Михаил Бродский / фото - ФБУ
В Киеве состоялся Конгресс Федерации баскетбола Украины, на котором президентом организации был переизбран Михаил Бродский. Срок его полномочий – 5 лет.

Бродский был единственным кандидатом. За его переизбрание проголосовали 33 делегата, никто не воздержался, а также не был против.

Генеральным секретарем остался Владимир Драбиковский, а вице-президентами назначены Николай Томенко, Сергей Лищук и Валерий Кондратьев.

Отметим, что Бродский возглавляет Федерацию баскетбола Украины с 2015 года.

Ранее мы сообщали, что «Будивельник» подпишет контракт с экс-защитником сборной Литвы.
Денис Седашов
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Теги

Михаил Бродский Федерация баскетбола Украины

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