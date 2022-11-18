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Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»

Экс-форвард сборной Украины по футболу прокомментировал присутствие в составе организации бывший членов «опзж»
Olympics
18 ноября 18:42
Зозуля: «На выборах НОК на нас вылили ведро с кровью и костями погибших»
Роман Зозуля / Фото - Facebook

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля отреагировал в своем Facebook на обнародованный состав членов НОК. В него, среди прочих, вошли экс-нардепы от «опзж» Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.

От вчерашних выборов в НОК у меня просто отобрало на сутки речь. Какой-то сюр, правда? Это настолько абсурдная, нелогичная и унизительная ситуация, что даже сложно сначала было поверить, что это правда. Ведь как это возможно, чтобы на 9 месяце полномасштабной войны, когда каждый день от российских снарядов и ракет гибнут десятки украинцев, руководящие должности возглавляли адепты «русского мира», депутаты прокремлевской партии «ОПЗЖ»?! Как Шуфрич, за неделю до великой войны получивший по морде за свои пророссийские взгляды, может сегодня быть членом НОК?

Сколько еще раз его надо выбросить на мусорку, чтобы он уже оттуда точно не вылез?! Сколько раз его надо облить зеленкой, чтобы метка предателя за ним закрепилась на всю жизнь? Мало того, что он кум кума путина?! Может, сразу ему звание героя вручим?!

Осознавая, что в политику этим вшам дорога закрыта, они пытаются пролезть в спорт. Как в старом анекдоте – ты его в дверь выталкиваешь, а он в окно лезет. Но здесь не смешно. Не смешно было после Революции Достоинства, когда мы хоронили Небесную сотню. Не смешно было после аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014-м, когда эти чудовища снова пролезли в Раду. Сегодня не просто не смешно, а больно. Будто на нас вылили ведро с кровью и костями погибших и посмеялись над этим.

Десятки профессиональных спортсменов погибли на войне за последние 8 месяцев. За что? За то чтобы сторонники этой войны сегодня сидели в НОК?! Единственное заседание, которое должны посещать эти чудовища – это судебное!

А если новоизбранный президент НОК не может сформировать команду без сторонников «русского мира», то может и ему не место на этом посту?! А вам, уважаемые новоизбранные члены, не стыдно? Ничего не «екает», когда сидите рядом с такими пророссийскими крысами?

Ранее экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента НОК из-за состава участников.

Сергей Стаднюк
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Теги

НОК Роман Зозуля Григорий Суркис Нестор Шуфрич

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