Руководство НФЛ запретило игрокам использовать нюхательную соль во время матчей. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Об этом говорится во внутреннем меморандуме, который во вторник отправили всем командам лиги.

«В своем отчете за 2024 год FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США – прим.) сообщило о возможных негативных последствиях использования аммониевых ингалянтов.

Эти вещества также могут маскировать определенные неврологические симптомы, включая возможные признаки сотрясения мозга.

В связи с этим комитет лиги по вопросам головы, шеи и позвоночника рекомендовал запретить использование таких ингалянтов в любой их форме».