Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 КО) Дэвид Хиггинс в интервью Sky Sports выразил недовольство ситуацией в супертяжелом весе:

Я надеюсь, что система, основанная на заслугах, будет уважаться. И человек, который действительно заслужил шанс на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, получит право побороться за пояс. Потому что был пройден трудный путь, старомодным способом с последовательными победами над монументальной оппозицией, в течение 12-13 лет преданной профессиональной карьеры, побеждая всех, кто стоял перед ним.

Это позор для спорта, что вы не можете заслужить шанс на титул чемпиона мира в тяжелом весе. Вся эта «клоунада», разговоры о бое Джошуа с Джейком Полом. Если Усик не согласится на бой, Джошуа должен подняться, взять себя в руки и драться с Паркером за вакантный титул.