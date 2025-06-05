Ирина Павлюк

Две олимпийские бронзы, титулы чемпионки мира и Европы, многочисленные подиумы на международных аренах, а теперь — новая роль в непростой для страны период. В интервью XSport самая титулованная синхронистка Украины Марта Федина откровенно рассказала о неожиданном завершении карьеры, почему она участвует в акциях за «Азов», и что сейчас держит ее на плаву — без воды, но с верой.

«Это было не по плану, но я была готова»

— Марта, завершение карьеры — сложный момент для любого спортсмена. Как вы его пережили?

— Если честно, все произошло немного внезапно. Я хотела закончить после Олимпиады, но мы не попали. Было больно, потому что не по тому сценарию, который я представляла, но я все равно планировала именно тот год. Больно, потому что не так, как хотелось, но я была к этому готова.

«Я рядом с командой, даже если не в воде»

— Теперь вы государственный тренер. Что было самым сложным в переходе к новой роли?

— Я не тренер в классическом понимании, не стою у бортика каждый день. Но я рядом. Поддерживаю команду, консультирую, помогаю. И это тоже большая ответственность.

«Египет был моим первым турниром в новой роли»

— Помните свои эмоции на Кубке мира?

— Волновалась невероятно! Когда ты не в воде, нервы ещё больше. Но девушки выступили достойно, я почувствовала гордость. Это было впервые, когда я видела соревнования уже с другой стороны — очень сильное переживание.

«Попадание в квартиру изменило мои приоритеты»

— Вы пережили прямое попадание. Что тогда почувствовали?

— Было страшно. Но в то же время — облегчение, что никого не было дома. Это момент, когда понимаешь: жизнь — самое важное. Не квартира, не вещи. Это осознание пришло очень чётко.

«Акции за Азов — это не миссия. Это про человечность»

— Вы регулярно выходите на акции поддержки. Почему это важно для вас?

— Да, я выхожу. И не потому, что кто-то просит. Для меня это — про уважение, про благодарность. Это не требует каких-либо усилий от меня. А для семей пленных — это хотя бы какой-то шанс быть услышанными. Я понимаю, что им тяжело. И если моё присутствие даёт им ощущение, что они не одни — значит, я должна быть там. Мы — одна страна, мы должны поддерживать друг друга.

«Хотела помочь конкретному человеку — и это был мой способ»

— Вы разыграли свой олимпийский костюм для сбора средств. Как это было?

— Да, я разыграла костюм, в котором выступала на Олимпийских играх. Это была не просто спонтанная идея — я давно хотела это сделать, и тут появилась конкретная возможность. Я познакомилась с девушкой, которая впоследствии стала мне близкой. У её парня — попадание в машину на фронте, им срочно нужен был пикап.

И я поняла, что хочу помочь. Для меня это ничего не стоило, а для них — это шанс. Мы собрали примерно 50 тысяч гривен, ещё немного в долларах. Кажется, покрыли где-то 30–40% сбора. Все средства передали, машину купили — и я была счастлива, что смогла хотя бы так присоединиться.

«Реакция была. Апотом — тишина»

— Как вы оцениваете реакцию международного спортивного сообщества на войну в Украине? И что чувствуете, когда видите, как российских и белорусских спортсменов возвращают к соревнованиям?

— Сначала реакция была. А потом — она просто исчезла. Когда мы приезжаем на соревнования, особенно никто ничего не спрашивает. Это разве что очень редко кто-то проявляет интерес, остальные — делают вид, что ничего не происходит.

А то, что российских и белорусских спортсменов снова допускают к участию — у меня даже нет нормальных слов, чтобы это объяснить. Люди считают, что уже достаточно, что они уже наказаны, что прошло время — и можно возвращать. А в это время у нас каждый день гибнут люди, каждый день происходят обстрелы, разрушается не только спортивная инфраструктура, но и обычная, уничтожаются мечты, цели. Спортивное сообщество ведет себя по принципу «моя хата с краю». Это вызывает огромное возмущение.

«Мы не братья. И никогда не будем рядом»

— Недавно украинские синхронистки отказались фотографироваться с так называемыми «нейтральными» россиянками. Вы были рядом. Что вы тогда почувствовали? Как оцениваете этот поступок?

— Я знала, что так будет, потому что была рядом и мы заранее обсудили, как себя вести. Девочки и без меня знали, что делать, но мы просто еще раз все обсудили, чтобы все было четко. И я знала, что они сделают — не станут рядом.

В тот момент я не знаю, подойдет ли слово «гордость». Но точно было чувство уважения к ним. Это был сигнал — показать, что у нас нет ничего общего с ними. Мы не братья. И никогда не будем стоять рядом.

И спорт — это не вне политики. Мы это еще раз показали. Хотя они, как всегда, перекрутили ситуацию — писали в своих пабликах, что украинки хотели испортить им победу. Но я считаю, что каждый украинский спортсмен, который сталкивается с россиянами, должен действовать именно так. Показывать — мы не вместе. И не будем.

«Героиней себя не чувствую. Я обычная»

— Чувствуете ли вы себя героиней? И хочется ли вам иногда быть просто «обычной девушкой»?

— Нет, я не чувствую себя героиней. Если честно, я сейчас как раз в таком переходном состоянии — я и не вышла полностью из спорта, но и не как спортсменка. И даже когда была активной спортсменкой — я никогда не чувствовала себя какой-то особенной или топовой.

А «обычной девушкой»... Я не знаю, что подразумевается под этим. Я считаю себя обычным человеком, который достиг определенных успехов. Но это не делает меня другой. Я общаюсь со всеми одинаково, у меня нет какого-то отдельного круга, касты. Поэтому да, я обычная девушка. И это — нормально.

«Моя опора — это семья и друзья»

— Кто сегодня рядом с вами? На кого вы опираетесь?

— Прежде всего — мои родные. Мои родители. И мои друзья. Последний год очень показал, как важно иметь хорошее окружение рядом. Друзья, которые поддерживают — это бесценно. Некоторые люди отошли — те, кто, возможно, и не были настоящими, хотя казались близкими. Но остались те, кто действительно мои. И я очень ценю эту поддержку. Это моя сила.

«В судьбу хочется верить. Но иногда трудно»

— Верите ли вы в судьбу, знаки, интуицию?

— Иногда я хочу сказать, что верю в судьбу, в знаки. Что касается интуиции — не знаю. Мне кажется, она у меня не оченьразвитая. Но когда думаю о всех событиях, которые происходят с Украиной, с людьми вокруг, то иногда спрашиваю себя: а где же та судьба?

Поэтому, честно, не всегда знаю, как правильно ответить на этот вопрос. В каких-то моментах — да, верю. В каких-то — нет. Все зависит от ситуации.

«Честность, доброта, открытость — это фундамент»

— Какие личные ценности вы считаете самыми важными в своей жизни?

— Честность. Прежде всего перед собой. Затем — перед другими. Я не люблю, когда люди врут, когда что-то скрывают или доигрывают. Это для меня важно. Я считаю, что нужно быть открытым, искренним. Это моя идеология — не притворяться, не выдумывать. Быть собой.

«Любое чтение — это уже хорошо»

— Вы присоединились к проекту «Украина читает детям». Какую книгу посоветовали бы прочитать каждому украинцу?

— Раньше я читала мотивационную литературу, психологическую. Сейчас просто читаю много. И мне кажется, что любое чтение — это уже классно. Оно развивает фантазию, воображение.

Иногда хочется что-то легкое, иногда — классику, иногда — что-то глубже. Но сказать, что есть одна книга, которую я бы посоветовала всем — не могу. Я не возьму на себя такую ответственность.

«Убеждать — не мой путь. Это должно прийти изнутри»

— Как мотивировать молодежь не только к спорту, но и к мышлению, чтению?

— Можно показывать пример. Но не все на него реагируют. Кто-то может заинтересоваться, кто-то — нет. И это нормально. С некоторыми детьми классно просто поговорить, дать возможность спросить.

Но я не считаю, что нужно кого-то убеждать. Это должно произойти изнутри. Мы не должны брать на себя ответственность за чужую судьбу. Если человек хочет — она сама найдет свой путь. А если не хочет — значит, еще не время.

«Через 5–10 лет хочу быть реализованной и заниматься тем, что люблю»

— Какой вы видите себя через 5–10 лет?

— Очень сложный вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Хочется быть самореализованной, полноценной, классной личностью, заниматься делом, которое мне нравится. На данный момент — это дело, которым я уже занимаюсь. Но 5–10 лет... жизнь тревожна.

Хочется верить, что я останусь в этой сфере, что смогу дальше развиваться. Но четко что-то планировать — сложно. Потому что все меняется очень быстро, особенно сейчас. Я просто хочу идти своим путем и быть уверенной, что делаю что-то настоящее.

«Я не хочу открывать школу просто для галочки. Если делать — то на уровне»

— Вы мечтаете когда-нибудь создать свою школу артистического плавания или спортивную инициативу?

— Я об этом думала. Это классная история, но мне сейчас немного ещё нет на это времени и достаточного людского ресурса для тренеров. Пока я точно не знаю, буду ли это создавать, но всегда в мыслях это присутствует.

Я понимаю, что пока не могу сделать это на таком уровне, как мне бы хотелось. Потому что хочется не просто открыть школу, которая будет как-то функционировать сама по себе, а сделать что-то действительно качественное — на высоком уровне.

Конечно, после победы в стране многое изменится. Это будет непростой период — придется принимать много новых решений, адаптироваться к изменениям. Но я уверена, что спорт, как и сейчас, останется очень важной частью нашей жизни.

Потому что спортне вне политики. Это государственное дело, важное для страны. Я бы очень хотела, чтобы у нас спорт был развит, как в Китае или США, где в каждом виде спорта есть представители мирового уровня. И я мечтаю, чтобы так было и в Украине — чтобы на любых соревнованиях, в любом виде спорта Украина была среди лидеров.

«Я хочу жить и развиваться здесь. Но четкого ответа нет»

— Какой вы хотите видеть страну после победы? И какую роль в ней будет играть спорт?

— Я очень хочу жить в Украине, оставаться здесь, развивать ее. И себя здесь. Но четкого ответа на этот вопрос нет. Хочется, чтобы страна была свободной, независимой, мирной. Но, к сожалению, мы не можем в этом быть уверенными.

«Наши защитники не знают, что такое усталость. Мы должны держаться ради них»

— Ваше послание украинцам, которые устали, но держатся?

— Я не могу взять на себя ответственность и сказать что-то универсальное. У каждого свои причины держаться, оставаться здесь, продолжать работать.

Но точно — мы должны быть благодарны нашим защитникам и защитницам. Особенно после тяжелых ночей, обстрелов, тревог. Потому что без них у нас не было бы не только сегодня, но и вчера, и год назад. Наша жизнь выглядела бы совсем иначе.

Знаю одно: они не знают, что такое усталость от войны. И мы тоже должны держаться.