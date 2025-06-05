Забарный согласовал контракт с победителем Лиги чемпионов

Павел Василенко

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный согласовал условия личного контракта с ПСЖ. Об этом сообщает YouTube-канал Journal TMF.

Трансфер игрока сборной Украины обойдется парижанам не менее чем в 50 миллионов евро. Забарный может стать первым новичком действующего победителя Лиги чемпионов перед Клубным чемпионатом мира.

Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут в этом сезоне, отдав одну результативную передачу.

Контракт 22-летнего защитника с английским клубом действует до 30 июня 2029 года.