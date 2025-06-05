Сборная Украины завоевала вторую медаль Евро-2025
Украинки завоевали серебро в финале акробатической группы
около 6 часов назад
Фото: Facebook
Сборная Украины завоевала вторую награду чемпионата Европы-2025 по артистическому плаванию.
Иванна Бурба, Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Дарья Мошинская, Елизавета Лимар и Анастасия Шмонина стали вторыми в акробатической группе. Украинки за своё выступление получили от судей 202.7965 балла.
Чемпионат Европы-2025. Акробатическая группа
1. Италия – 208.46 балла
2. Украина – 202.7965
3. Испания – 202.68
Напомним, что накануне украинцы стали вторыми в технической программе.