Сборная Украины завоевала вторую медаль Евро-2025

Украинки завоевали серебро в финале акробатической группы

около 6 часов назад

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Сборная Украины завоевала вторую награду чемпионата Европы-2025 по артистическому плаванию.

Иванна Бурба, Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Дарья Мошинская, Елизавета Лимар и Анастасия Шмонина стали вторыми в акробатической группе. Украинки за своё выступление получили от судей 202.7965 балла.

Чемпионат Европы-2025. Акробатическая группа

1. Италия – 208.46 балла

2. Украина – 202.7965

3. Испания – 202.68

Напомним, что накануне украинцы стали вторыми в технической программе

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